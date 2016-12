Lok in Pirna entgleist Eine 84 Tonnen schwere Lok ist am Mittwochabend in der Nähe des Bahnhofs Pirna entgleist.

17 Kameraden des Technischen Hilfswerk sorgten dafür, die Bahn wieder in die Spur zu bringen. © Marko Förster

Pirna. Auf einem Abstellgleis ist am Mittwochabend eine Lok in der Nähe des Pirnaer Bahnhofs aus der Schiene gesprungen. Das Gefährt entgleiste auf einem Abstellgleis beim Rangieren, weil es gegen eine Gleissperre fuhr. Daraufhin sprang die erste Achse aus den Schienen. Das THW vom Ortsverband Pirna und Dresden rückten mit insgesamt 17 Kameraden an. Zunächst wurde die Oberleitung stromlos gemacht und geerdet. Die E-Lok wurde mit Holz im Bereich der herausgesprungen Achse unterbaut und danach mit hydraulischen Geräten angehoben und wieder auf die Schienen gestellt. Der Schienenverkehr auf den Hauptgleisen war nicht beeinträchtigt. Gegen 2 Uhr war die Aktion beendet. Verletzt wurde niemand. (mf)

