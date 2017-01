Loipen werden frisch gespurt

© Archivfoto: Uwe Soeder

Zum Wochenende werden die Langlaufloipen in Sohland und Wehrsdorf frisch gespurt. Das kündigt die Gemeindeverwaltung an. Gewalzt sind alle sieben Strecken nach den ergiebigen Schneefällen der vergangenen Tage schon wieder.

Loipen-Einstiegsstellen befinden sich zum Beispiel im Sohlander Neudorf. Dort gibt es auch zahlreiche Parkplätze auf einer extra dafür frei geschobenen Wiese und entlang der Hainspacher Straße. Wer sich an der Instandhaltung der Loipen beteiligen möchte, ist aufgerufen, eine Spende von zwei Euro in die dafür aufgestellte Box an der Hainspacher Straße zu werfen. Gespurte Loipen finden Langläufer auch in Neukirch und Steinigtwolmsdorf.

Die Schneehöhe in der Sohlander Gegend beträgt aktuell 40 Zentimeter. Rodeln kann man zum Beispiel am Kuhberg kurz vorm Ski-Areal, auf der Nordwiese in Nähe der Prinz-Friedrich-August-Baude sowie auf einem Nebenhang am Wehrsdorfer Skilift.

Die Lifte im Ski-Areal Tännicht und in Wehrsdorf sind geöffnet; wochentags am Nachmittag und Abend, am Wochenende in der Zeit von 10 bis 20 Uhr. Der Skilift in Schirgiswalde ist geschlossen. (SZ/ks)

zur Startseite