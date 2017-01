Loipen gespurt und Eisbahn geöffnet Endlich: Steina freut sich über Schnee und Kälte. Ab Sonnabend wird zu Langlauf und Kufensport geladen.

Die Eisbahn ist bald startklar. Dann trifft man sich auch am Iglu. © Rene Plaul

Die Prognose sah schon einmal kurz vor Weihnachten gut aus und dann wurde leider nichts aus der Eisbahn in Steina. Doch nun stehen die Zeichen erneut auf Hoffnung. Bürgermeister Achim Garten jedenfalls freut sich auf die kommenden kalten Tage, die der Wetterbericht vorhersagt. „Wir sind seit Mittwoch mit den Vorbereitungen der Eisbahn am Sportplatz beschäftigt. Am Donnerstag bringen wir die ersten Wasserschichten auf. Die Eisdecke soll zehn Zentimeter dick werden, damit sie auch einen Tag mit Plusgraden aushält“, sagt er. Klappt alles dann öffnet die Eisbahn Sonnabend. Auch der Sportverein ist vorbereitet und sichert die Versorgung für die nächsten Tage ab. Gegen einen Glühwein und eine Bratwurst hat sicher keiner etwas. Bis dahin muss noch die Schneefräse bestellt werden, denn es liegen 15 Zentimeter Neuschnee in Steina. Beste Voraussetzungen für die Loipen. „Am Freitag möchten wir etwa sieben bis acht Kilometer Pisten spuren“, so der Bürgermeister. Drei Schleifen – unterhalb des Sportplatzes, am Nordhang des Schwedensteins sowie in der Finke – präparieren Gemeindemitarbeiter und ehrenamtliche Helfer gemeinsam. „Auch der Rodelhang an der Eisbahn wird vorbereitet. Dieser enorme Aufwand für hoffentlich ein paar mehr Tage Winterspaß ist nur durch das Zusammenwirken vieler fleißiger Helfer möglich“, lobt er. Eine Spendenbox steht deshalb an der Bahn bereit.

Über Spenden für den Winterspaß freut sich die Gemeinde natürlich: IBAN: DE 92120300000001256858; BIC: Byladem1001; bei Deutscher Kreditbank Dresden, Verwendungszweck: „Wintersport“

