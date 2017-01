Loipe im Friedewald gespurt Die Veranstalter der Kreismeiterschaft haben Start und Ziel wegen Schneelage verlegt.

Rund zehn Kilometer Langlauf-Loipe haben die Veranstalter der Kreismeisterschaft im Skilanglauf bereits gespurt. © Symbolfoto: dpa

Rund zehn Kilometer Langlauf-Loipe haben die Veranstalter der Kreismeisterschaft im Skilanglauf am Sonnabend im Friedewald bereits gespurt. Die aktuelle Schneelage hat allerdings eine kleine Änderung der geplanten Streckenführung erfordert. „Die Strecke musste wegen der Schneelage etwas zum oberen Gabelweg verlagert werden. Start und Ziel ist unmittelbar an der S81 am Ulrich-Tunnel“, teilte gestern Rolf Baum vom Vorbereitungsteam mit.

Start der ersten offenen Kreismeisterschaft im Skilanglauf seit 2010 ist am Sonnabend um 13 Uhr. Gelaufen werden Strecken zwischen einem und sechs Kilometern. Kurzentschlossene können sich für eine Teilnahme am Veranstaltungstag bis 12.30 Uhr anmelden. (rt)

