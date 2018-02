Lohsa will 2018 Straßen erneuern

An der für den Schülerverkehr genutzten Buswendeschleife im Ortsteil Riegel wird die Gemeinde Lohsa in diesem Jahr den Straßenbelag erneuern. Dies ist eins von 20 Vorhaben einer Maßnahmen-Liste, die der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschloss. Darin inbegriffen sind die Kolonie in Weißkollm und die Straße am Anger in Groß Särchen. In beiden Fällen handelt es sich um Restleistungen von Aufträgen aus dem vergangenen Jahr. Gemäß einer Förderrichtlinie des Wirtschaftsministeriums von 2015 erhalten die Kommunen jedes Jahr einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für die Instandhaltung von Straßen, wenn sie ihre Vorhaben bis 15. März an den Freistaat gemeldet haben. Die Bewilligungsbehörde empfiehlt, in die Liste auch Reservemaßnahmen aufzunehmen, da Nachmeldungen nicht förderfähig sind.

Im Technischen Ausschuss hatten sich Gemeinderat und Verwaltung vorab darauf verständigt, die Maßnahmen zwei bis elf der Liste an die geplante Abwassererschließung in Groß Särchen und Koblenz zu koppeln. Mit den Fördermitteln zur Straßeninstandhaltung und -erneuerung könnte jeweils ein komplett neuer Straßenbelag hergestellt werden. Dafür vorgesehen sind Garten- und Mühlstraße sowie die Straße am Bahnhof in Groß Särchen. In Koblenz würde es unter anderem Haupt-, Dorf- und Mittelstraße betreffen. Die Ortsverbindungsstraße von Weißkollm nach Dreiweibern soll ebenfalls erneuert werden.

Rund 60 Millionen Euro steuerte der Freistaat im vorigen Jahr zur Instandsetzung und Erneuerung kommunaler Straßen und Brücken bei. Nach Informationen des Sächsischen Städte- und Gemeindetags werde 2018 mit einem Betrag in ähnlicher Höhe zu rechnen sein. Wie Bürgermeister Thomas Leberecht (CDU) sagte, erhielt Lohsa im vorigen Jahr 179 000 Euro aus diesem Förderprogramm, hinzu kam der Eigenanteil von zehn Prozent. „Im vergangenen Jahr haben wir die Mittel voll ausgeschöpft und darüber hinaus noch mehr gemacht“, so Thomas Leberecht. Bei 114 Kilometern kommunaler Straßen in der Gemeinde werde eine ähnliche Summe auch 2018 schnell alle sein, erklärte er.

