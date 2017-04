Lohsa gehört nun zur Lausitzrunde Die Gemeinde ist eines von fünf neuen Mitgliedern des Bündnisses der vom Kohleausstieg betroffenen Kommunen.

Pyramide am Dreiweiberner See in Lohsa © Wolfgang Wittchen

Lohsa. Lohsa, Guben, das Amt Döbern Land, das Amt Altdöbern und die Gemeinde Kolkwitz sind in die Lausitzrunde eingetreten. Die Vertreter dieses Bündnisses der vom Kohleausstieg betroffenen Kommunen sehen darin einen Beweis, dass das kommunale Bündnis nicht nur die richtigen Fragen stellt, sondern auch bei den Ländern, dem Bund und der Europäischen Union erfolgreich auf die besondere Situation in der Lausitz aufmerksam macht. Ende März hatte die Leag bekannt gegeben, den Tagebau Nochten nur um ein Sonderfeld erweitern zu wollen.

Vor dem Hintergrund dieser Entscheidung der Leag zur Neuordnung des Lausitzer Reviers sehen sich die Mitglieder der Lausitzrunde darin bestätigt, seit 2015 Vorhaben zur Strukturentwicklung zu fordern und vorzubereiten. Ende März in Weißwasser trafen sich Vertreter des Bündnisses zu einer Beratung in Weißwasser.

Sie haben eine grenzübergreifende Wirtschaftsregion angeregt und sehen die Vorbereitung der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH als Bestätigung. Resümiert wurde auf der großen Lausitzrunde auch, dass der Weg nach Brüssel gut überlegt und wichtig war. Er wird der Region in Kooperation mit Polen und Tschechien die Inanspruchnahme europäischer Fördermittel ermöglichen. Die Lausitzrunde kündigte weiterhin an, dass sie als Vertreter der Menschen der Region, unabhängig davon, wie sie zur Nutzung der Braunkohle stehen, nicht in ihren Bemühungen nachlassen wird, bei der Bundesregierung, insbesondere beim Bundeswirtschaftsministerium auf die besondere Situation der Lausitz hinzuweisen.

Das Leitbild für die Region sei jetzt wichtiger denn je. Als Einstieg wird sich die Runde in ihrer nächsten Beratung Ende Mai schwerpunktmäßig mit dem Leitbild und dem Weg dazu befassen. Sprecher der Lausitzrunde sind der Weißwasseraner Oberbürgermeister Torsten Pötzsch und die Bürgermeisterin von Spremberg Christine Herntier. (SZ/aw)

www.lausitzrunde.de

