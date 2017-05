Lohnt sich der Tag der Sachsen? Sollte sich Riesa bewerben? Die SZ hat bei den drei letzten Ausrichter-Städten nachgefragt.

Sie haben gewonnen: Beim Tag der Sachsen 2012 in Freiberg richten Blütenkönigin Theresa Friedrich (l.) und Rhododendronprinzessin Samantha Esche (r.) die Kronen von Erntekönigin Tina Kissmann (2.v.l.) und Ernteprinzessin Marie Wenzel. Aber gewinnen auch Ausrichterstädte – oder drohen Verluste? Die Erfahrungen sind unterschiedlich. © Archiv/dpa

Sollen wir oder sollen wir nicht? Diese Frage stellen sich die Riesaer Stadträte, müssen sie doch in der nächsten Sitzung am 17. Mai darüber entscheiden, ob sich Riesa für die Ausrichtung des Tages der Sachsen 2019 bewerben soll. Mit Rückblick auf die erfolgreiche Premiere 1999 hat die Verwaltung vorgeschlagen, das Fest zu wiederholen und es in die Feierlichkeiten zu 900 Jahre Riesa einzubinden. Doch noch sind viele Fragen offen. Die SZ hat sich deswegen bei ehemaligen Ausrichtern umgehört, was sie über die Organisation des größten Volksfestes des Freistaates zu berichten haben. – Und welche Tipps sie Riesa geben können.

Zur Erinnerung: Limbach-Oberfrohna kam 2016 auf rund 300 000 Besucher. Die 24 000-Einwohner-Stadt feierte vergangenes Jahr unter dem Motto „L.-O. wirkt“. Wurzen mit rund 16 000 Einwohnern kam im Jahr 2015 auf 250 000 Besucher. Das Motto damals: „Hier ist Wunderland“. Riesas Nachbarstadt Großenhain veranstaltete den Tag der Sachsen im Jahr 2014. Zum Volksfest mit dem Motto „Natur’lich Großenhain“ kamen 265 000 Gäste in die 18 000-Einwohner-Stadt.

