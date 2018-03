Lohnlücke zwischen Frauen und Männern wird schmaler Annäherung der Gehälter ist vor allem in Ostdeutschland und bei jungen Menschen spürbar.

Dresden. Nach einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin ist der prozentuale Unterschied zwischen den Durchschnittsverdiensten von Frauen und Männern auf 16 Prozent gesunken. Im Jahr 1985 betrug er noch 26,6 Prozent. In diesem Jahr ist der Equal Pay Day am 18. März. Er markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen statistisch gesehen umsonst arbeiten müssen, während Männer ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden.

Die Entwicklung ist aber nicht bei jedem angekommen. Bei Frauen im Alter von 40 bis 49 stagnierte der Gender Pay Gap in den vergangenen dreißig Jahren bei über 20 Prozent. „Dass die Lohnlücke für junge Frauen am geringsten ist, kann eine Folge der starken Annäherung der Bildungskarrieren von Männern und Frauen in den letzten Jahren sein“, so Patricia Gallego Granados, eine der beiden Autorinnen der Studie.

Bei niedrigen Löhnen ist der Unterschied in den vergangenen 30 Jahren mit gut zehn Prozentpunkten am stärksten zurückgegangen, beträgt aber immer noch sehr hohe 20,1 Prozent. Am oberen Rand der Lohnverteilung beträgt die Differenz hingegen 23,5 Prozent, ein Rückgang von nur sechs Prozent.

Die Frauen in Ostdeutschland sind dagegen den Männern fast gleichgestellt, was das Gehalt angeht. Hier liegt die Lohnlücke bei mittleren Einkommen bei 7,5 Prozent, in Westdeutschland beträgt sie 17,3 Prozent. Aber noch bestehen diese Unterschiede und deshalb setzen sich auch in Sachsen Frauennetzwerke und -verbände für gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit ein.

Die Gleichstellungsbeauftragten der Landeshauptstadt Dresden veranstalten gemeinsam mit dem Landesfrauenrat Sachsen e.V., dem *sowieso* Frauen für Frauen e. V., der Kreativen Werkstatt Dresden e.V., dem Dresdner Kulturmagazin und dem Business Professional Women (BPW) Germany e. V einem Aktionstag am 18. März 2018 von 17 bis 19.30 Uhr an der Albertbrücke Dresden auf der Altstädter Seite. Mit einer Lichtshow soll die geschlechtsbezogene Benachteiligung sichtbar gemacht werden, zudem wird über die Notwendigkeit der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern diskutiert. Das Netzwerk BPW Dresden lädt am 19. März, 19 Uhr, ins Programm Kino Ost ein. Gezeigt wird der Film „Die Göttliche Ordnung“. (SZ/nm)

zur Startseite