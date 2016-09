Lohngefälle ist immer noch ein Problem Zwei Jahre hat Katrin Ogriseck das Rückkehrer-Projekt in Sebnitz geleitet. Das endet nun.

Wieder in die Heimat zurückkehren und hier erneut Fuß fassen, das ist der Wunsch vieler, die es meist der Arbeit wegen in die Ferne zog. Das BAZ-Projekt „Bleiben, Ansiedeln, Zurückkehren“ der Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz wurde initiiert, um die Menschen bei ihrem Vorhaben zu unterstützen und eine Anlaufstelle für Interessierte zu schaffen. Katrin Ogriseck hat das Projekt drei Jahre koordiniert. Fördermittel dafür gibt es noch bis zum 31. Dezember 2016.

Frau Ogriseck, wollen denn viele Menschen wieder in ihre Heimat zurück?

Es gibt viele Menschen fernab ihrer Heimat, die gern wieder in unsere Region zurück möchten. Die Gründe dafür sind sehr verschieden, und auch der Zeitrahmen für den Rückzug wird sehr unterschiedlich gesteckt, oft auch über einen längeren Zeitraum geplant. Insgesamt haben wir 125 Einzelpersonen beziehungsweise Familien in der Kartei. Durch das Projekt konnten wir 23 Familien und Einzelpersonen konkret helfen. 41 Einzelpersonen und Familien unterstützen wir aktuell bei Recherchen, 75 Prozent davon bei der Suche nach einem Arbeitsplatz.

Viele informieren sich aber einfach auch nur bei uns oder über das Portal. Ob sie alle wiederkommen und sich hier ansiedeln, wissen wir nicht. Dafür fehlt meist die Rückmeldung, und es ist schwierig, die Zahlen auch statistisch zu ermitteln.

Woher kamen die Interessenten?

Der Löwenanteil kommt aus den alten Bundesländern vor allem aus Bayern und dem Stuttgarter Raum. Wir hatten aber auch Anfragen von Familien, die es in andere ostdeutsche Bundesländer verschlagen hatte. Anfragen kommen auch von Leuten, die schon länger in Österreich arbeiten.

Waren darunter vor allem Arbeitslose, die darauf hofften, nun in der Heimat wieder einen Job zu finden?

Die meisten haben Arbeit und machen ihren Umzug von einem passenden Job abhängig. Es gab nur sechs Anfragen von Menschen, die arbeitslos waren und in der Heimat auf einen neuen Job gehofft haben.

Was hat sich bei der Jobsuche aus Ihrer Sicht als Problem herausgestellt?

Zum einen ist es das Lohngefälle, welches in mancher Branche zwischen West und Ost doch noch ziemlich groß ist. Da muss ich dann den Rückkehrern auch ehrlicherweise sagen, dass das unsere Firmen nicht immer bieten können. Es gibt aber auch Berufe, wie zum Beispiel Bäcker, wo das Lohngefüge fast gleich ist. Zum anderen müssen wir auch feststellen, dass manche Berufsbilder kippen. Von den Anfragen, die es gab, waren etwa 30 Prozent mit Abschluss Bürokauffrau. Dieses klassische Berufsbild drängt immer mehr zurück und die freien Stellen sind rar. Und da wird es schwierig, hier Arbeit zu vermitteln.

Welche Motive haben die Menschen, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, neben einer neuen Arbeit?

Die Motive sind ganz unterschiedlich. Der Hauptgrund ist bei den meisten das Heimweh. Bei manchen steht auch die Zukunft des Elternhauses zur Disposition. Also die Frage, ob das Haus verkauft werden soll oder ob es die Kinder übernehmen und einziehen. Ein wichtiger Grund bei vielen jungen Familien ist, dass sie für die Betreuung ihrer Kinder Oma und Opa in der Nähe brauchen.

Gab es auch kuriose Anfragen?

Ja. Eine ältere Dame aus Argentinien, der Vater war in den 20er-Jahren ausgewandert, war hier auf der Suche nach ihren Wurzeln und Verwandten. Sie wollte ganz einfach ihren Enkeln zeigen, wo ihre Vorfahren einmal gelebt haben. Wir haben da einiges organisieren können und mithilfe des Museums auch ein paar alte Fotos präsentieren können. Wir haben zum Beispiel auch Landwirte beraten, die einfach nicht weiter wussten und sich an uns gewendet haben, weil sie Lösungsvorschläge brauchten, um da bleiben zu können.

Sie haben aber auch technisch einige Voraussetzungen geschaffen, um Hilfe anbieten zu können.

Zunächst galt es, das Projekt bekannt zu machen. Am Anfang haben wir selbst die ersten Flyer und Visitenkarten gedruckt und verteilt. Wir haben mit Ansichtskartenaktionen in den Amtsblättern der Städte geworben, immer mit dem Ziel, die Leute zu informieren, dass es so ein Projekt gibt, um dann auch über Mundpropaganda Interessierte zu erreichen. Die Basis für das Projekt ist unsere Homepage, in welcher wir alle relevanten Daten, Informationen und Ansprechpartner zusammengestellt haben. Kernstück ist ein Stellenportal, welches stets aktuell recherchiert wird. Es wurden die Wohnungsangebote mit aufgenommen, ebenso die freien Bauflächen. Ich habe Informationen zu Schulen, Kindergärten sowie zu Kultur- und Sportangeboten gebündelt. Freizeitmöglichkeiten gehörten da ebenso mit dazu wie Informationen zu Fördermöglichkeiten, Ansprechpartner und Links für Existenzgründer oder auch die Unternehmensnachfolge.

