Lohmen profitiert von der Mauer Für die Sanierung der Kirche gibt es jetzt Fördermittel aus Berlin. Damit sollen die jahrelangen Bauarbeiten ein Ende nehmen.

Innenstaatssekretär Michael Wilhelm (r.) überreichte dem Pfarrerehepaar Schleinitz den Fördermittelbescheid in der eingerüsteten Lohmener Kirche. Mit dabei: Landtagsabgeordneter Jens Michel (l.). © Dirk Zschiedrich

Es riecht nach frischer Farbe in der größten Dorfkirche des Landkreises. Einmal rundherum im Kirchenschiff erstreckt sich ein Gerüst in die Höhe, ein zartes Rosa ziert die Decke. Bereits seit Wochen haben Handwerker in der Lohmener Kirche zu tun, doch erst jetzt bekam die Kirchgemeinde die dazugehörigen Fördermittel. Rund 200 000 Euro überreichte Innenstaatssekretär Michael Wilhelm am Mittwochnachmittag dem Pfarrerehepaar Schleinitz.

Das Geld stammt aus dem sogenannten Mauerfonds. Es handelt sich um Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken, auf denen Grenzanlagen der früheren innerdeutschen Grenze standen. Schon frühere Arbeiten in der Lohmener Kirche konnten damit finanziert werden. „Das Geld hat Symbolcharakter: In der DDR bekamen die Kirchen so gut wie kein Geld, dafür jetzt aus dem Fonds“, sagt Brigitte Schleinitz. Mit Eigenmitteln kommt das aktuelle Vorhaben auf ein Volumen von 300 000 Euro. Damit werden die gesamte Elektrik modernisiert – die alte stammt noch aus den 1950ern –, Risse geflickt, Sandsteinfugen erneuert und alles neu gestrichen. Am 9. September soll das erste Konzert stattfinden. Bis dahin muss das Gerüst abgebaut sein. „Im Oktober werden dann noch die Bänke gestrichen“, sagt die Pfarrerin. Wenn das abgeschlossen ist, ist die Kirche fertig – also so richtig fertig. Keine Arbeiten mehr, die auf dem Plan stehen. Diesen Zustand gab es schon seit Jahren nicht mehr in dem 1789 errichteten Gebäude.

Dafür müsste das Pfarrhaus dringend umgebaut werden, verdeutlicht Brigitte Schleinitz beim Besuch des Staatssekretärs. Zu kleine Räume, zu wenige Toiletten, aber kein Geld für Bauarbeiten. Das musste in den letzten Jahren immer in die Kirche investiert werden.

