Lohmen flickt mehrere Straßenschäden An verschiedenen Stellen werden Schäden ausgebessert. Dafür muss die Gemeinde noch nicht einmal Geld ausgeben.

© Symbolbild/René Plaul

Zurzeit werden in Lohmen mehrere beschädigte Straßen in Ordnung gebracht, informiert Bürgermeister Jörg Mildner (CDU). An der Ecke Richard-Wagner-Straße/Hohburkersdorfer Straße wird eine Stelle ausgebessert, an der die Straße abgesackt war. Eine ähnliche Reparatur wurde an der Straße am Schloss unternommen, wo die Straße unterspült war. Hier steht noch eine Warnbake, damit der Bereich nicht betreten wird. Auf der Dorfstraße wird an verschiedenen Kanaldeckeln und Schächten gearbeitet, ebenso am Kirchsteig. Finanziert werden diese Arbeiten vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das Lohmen dafür rund 69 000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Von diesem Geld sollen in den kommenden Wochen noch weitere Schäden repariert werden, unter anderem im Wohngebiet „Am Bahnhof“, an der Basteistraße, an der Daubaer Straße und am Gasthofsweg. (SZ/nr)

zur Startseite