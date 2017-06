Lohmen buddelt zweifach Die Sanierung des letzten Abschnitts der Richard-Wagner-Straße und der Bau der Flutrinne an der Mühlenstraße können starten. Es sind die größten Bauvorhaben in diesem Jahr.

Bald kann gebaggert werden. © dpa-tmn

Kürzlich wurde der Haushalt der Gemeinde Lohmen beschlossen und auch genehmigt. Die beiden größten Bauvorhaben in diesem Jahr sind damit finanziell abgesichert: die Sanierung des letzten Abschnitts der Richard-Wagner-Straße und der Bau der Flutrinne an der Mühlenstraße, Lohmens größte Maßnahme zum Hochwasserschutz. Zwischen Stolpener Straße und Wesenitz wird ab August an rund 30 Grundstücken gebaut, damit künftig Regenwasser besser ablaufen kann. Fertig sein soll alles im März 2018. Ursprünglich wurde mit Baukosten von einer halben Million Euro gerechnet, diese Summe hat sich mittlerweile verdoppelt, was aber durch Fördermittel gedeckt wird. Durch Fördermittel kann auch noch in diesem Jahr mit dem Bau des dritten Bauabschnitts der Richard-Wagner-Straße begonnen werden. Hier rechnet Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) mit Kosten von rund 1,3 Millionen Euro, etwa 750 000 Euro werden gestellt. Die Arbeiten am Abschnitt bis zur Wesenitz-Brücke sollen rund acht Monate dauern und teils unter Vollsperrung ablaufen. (SZ/nr)

