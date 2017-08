Logopädie-Ambulanz eröffnet Seit dem 1. August wird in der Helios-Schlossklinik auch die Nachfolgebehandlung von Sprach- und Schluckstörungen nach neurologischen Erkrankungen gesichert. Ein Meilenstein.

Auch Bürgermeisterin Barbara Lüke (l.) ist angetan von der Helios-Initiative in Sachen Logopädie in Pulsnitz. Antje Lohse (M.) leitet das neue ambulante Zentrum am Schlosspark. Und Kerstin Weigert (r.) kümmert sich um den Patientenservice. © René Plaul

Der gesellschaftliche Bedarf an logopädischen Leistungen – also an der Behandlung von Sprach- und Schluckstörungen – wächst derzeit rapide an. Das hat verschiedene Ursachen. So heißt es zum Beispiel, dass Kinder im Kita-Alter heute schlechter sprechen würden, als früher. Es werde viel mehr genuschelt und kauderwelscht, offenbar auch, weil im Zeitalter moderner Medien weniger miteinander geredet wird. Ist das so? Die Pulsnitzer Logopädin Antje Lohse könnte dazu befragt werden. Immerhin leitet sie seit dem 1. August das neue, ambulante Therapiezentrum für Logopädie bei Helios. Hier freilich ist der Ansatz ein etwas anderer.

„Wir sichern in unserer Einrichtung die Nachfolgebehandlung nach schweren neurologischen Erkrankungen ab“, sagt die Fachtherapeutin. Zehn Jahre lang hatte sie bei Helios mit Patienten zu tun, die nach Schlaganfällen und anderen schweren Erkrankungen nicht richtig schlucken oder sprechen konnten, was eine überaus schwere Beeinträchtigung der Lebensqualität darstellt. Und häufig halten diese Leiden, die bei Schluckbeschwerden z.B. auch Lungenschäden nach sich ziehen können, ja auch nach der Entlassung aus der Reha an. „Hier setzen wir an. Gerade logopädische Behandlungen sind langwierig. Häufig stellen sich Besserungen erst spät ein.“ Und manchmal sei es auch angebracht, wenigstens den Status quo zu sichern. Helios-Therapieleiterin Kerstin Uhlmann: „Wichtig ist, dass Patienten nach der Reha nicht ins Leere fallen.“ Mit der Kassenzulassung des ambulanten Logopädiezentrums in Pulsnitz sei ein Meilenstein erreicht. Montag bis Freitag wird nun von 8 bis 16 Uhr behandelt, und nach Vereinbarungen sind auch Hausbesuche in der Region möglich. „Wir haben schon die ersten Termine gemacht“, bestätigt Antje Lohse. Für den Patientenservice selbst ist Kerstin Weigert mit an Bord. Bei ihr laufen sozusagen alle Terminfäden zusammen. Und die gewollte Nähe zur Heliosklinik hat natürlich Vorteile: Die Urlaubsvertretung im Therapiezentrum ist so kein Problem. Antje Lohsa: „Auf die Kollegen in der Klinik kann ich mich jederzeit verlassen.“

Untergebracht ist man in einem Nebengebäude am Schlosspark, das schon viele verschiedene Nutzungen erlebt hat. Jetzt stehen hier großzügige Raumverhältnisse zur Verfügung, die auch in die weitere Zukunft weisen. „Wir könnten sogar bis zu drei Therapieräume nutzen.“ Noch fehlt es an der Beschilderung, aber die kommt, sobald der Eingangsbereich barrierefrei gestaltet ist. Kerstin Uhlmann: „Außerdem werden wir natürlich die Wände verschönern. Da kommen noch Bilder ran!“

Beim kleinen Empfang zum Zentrumsstart war auch die Bürgermeisterin von Pulsnitz angetan von der Helios-Initiative. Barbara Lüke: „Der Bedarf an Logopädie in der Region ist groß.“ Vielleicht könnten irgendwann doch auch die Kita-Kinder mit Sprachdefiziten davon profitieren?

