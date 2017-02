Logo-Suche fürs Stadtjubiläum Radeberg feiert 2019 seinen 800. Geburtstag. Aber wie soll die Stadt dafür werben? Jetzt sind die Bürger gefragt.

Mit diesem Logo warb Radeberg 2012 für sein Jubiläum. Nun könnte es erneut an den Start gehen.

Jetzt ist es tatsächlich eine Wahl! Mit welchem Logo soll Radeberg fürs anstehende 800. Stadtjubiläum im Jahr 2019 werben? Eine spannende Frage.

Bisher hatte die Stadtverwaltung die Radeberger „nur“ gefragt, ob man es noch einmal mit dem schon fürs Jubiläum 600 Jahre Stadtrecht im Jahr 2012 geschaffene Logo in Angriff nehmen soll – oder ob sich die Bürger lieber ein neues Logo wünschen würden. Dieses Log wird dann zum Beispiel auf den offiziellen Briefen der Stadt prangen und auch auf Aufklebern zu finden sein. Die Resonanz auf die Frage war zurückhaltend, wie es Stadtsprecher Jürgen Wähnert beschrieb – aber es gab Vorschläge für ein neues Logo. Und so entschied sich die für die Organisation des Stadtjubiläums ins Leben gerufene Arbeitsgruppe, die Radeberger nun noch einmal zu fragen. Diesmal aber eben mit zwei konkreten Vorschlägen: mit dem alten Logo und einer neuen Variante.

Wobei beide Möglichkeiten ihre Vorteile haben, findet Stadtsprecher Wähnert. Für die erneute Nutzung des Logos von 2012 spräche beispielsweise der Wiedererkennungs-Effekt. „Wir sind gespannt, was die Radeberger sagen“, hofft Jürgen Wähnert nun auf möglichst rege Teilnahme.

Bis Ende März kann nun also abgestimmt werden.

Meinung per Post an: Stadtverwaltung Radeberg, Markt 17-19, 01454 Radeberg, per Fax: 03528 450100 oder per E-Mail an

info@radeberg.de

