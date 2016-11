Logo-Suche fürs Stadtjubiläum 2019 feiert Radeberg seine erste Erwähnung vor 800 Jahren. Zur Werbung gehört ein Signet – das könnte ein altbekanntes sein.

Stadtsprecher Jürgen Wähnert am städtischen Auto: Mit diesem Logo feierte Radeberg 2012. Und auch 2019? © Willem Darrelmann

Nachdem ja in den vergangenen gut zwei Wochen die Wogen zum Thema Stadtjubiläum in Radeberg ziemlich hochgeschlagen waren, weil vor allem seitens der CDU-Stadtratsfraktion Kritik laut wurde, die Vorbereitungen würden viel zu spät beginnen, was seitens der SPD mit dem Wort Wahlkampf kommentiert worden war, kommt nun sozusagen ein erster öffentlichkeitswirksamer Schritt in Sachen Werbung: Die Stadt sucht ein Logo. Damit soll dann für das 2019 anstehende Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung vor 800 Jahren die Werbetrommel gerührt werden.

Wobei dieses Logo durchaus ein alter Bekannter sein könnte. Denn die vom Stadtrat gebildete Arbeitsgruppe zur Festvorbereitung hatte während ihrer jüngsten Sitzung zwei mögliche Wege zu einem Logo diskutiert. Und wie Stadtsprecher Jürgen Wähnert erläutert, ist einer dieser Wege die Nutzung des bereits 2012 genutzten Logos, als Radeberg das 600. Stadtrechts-Jubiläum gefeiert hatte. Für diese Variante sprechen ein hoher Wiedererkennungswert, geringe Kosten und dass es im Prinzip sofort einsetzbar wäre – zählt der Stadtsprecher auf. Ein neues Logo könnte hingegen interessante frische und junge Entwürfe bringen, allerdings könnten Kosten entstehen, so der Stadtsprecher.

Die Entscheidung legt die Stadt dabei in die Hände der Einwohner. Bis 31. Januar stehen Variante 1 (bestehendes Logo) und Variante 2 (neues Logo) zur Auswahl. (SZ/JF)

Meinung per Post an Stadtverwaltung Radeberg, Markt 17-19, 01454 Radeberg, per Fax: 03528 450100 oder per E-Mail an info@radeberg.de

