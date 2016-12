Logo-Diskussion fürs Stadtjubiläum 2019 feiert Radeberg seine erste Erwähnung vor 800 Jahren. Zur Werbung gehört ein Signet - das könnte ein altbekanntes sein.

Wird das Logo vom Stadtfest „600 Jahre Stadtrecht“ auch das Logo für die 2019 anstehende Feier zum 800. Stadtjubiläum in Radeberg? Die Radeberger können entscheiden. © Stadt

Demnächst werden sich die Briefköpfe für offizielle Post aus dem Radeberger Rathaus ändern. Dann wird auf das 2019 anstehende Stadtjubiläum – 800 Jahre Radeberg – hingewiesen, und es wird ein entsprechendes Logo auf den Briefen prangen. Aber welches? Vielleicht das, mit dem die Stadt schon 2012 für das damals gefeierte Jubiläum 600 Jahre Stadtrecht geworben hatte? Oder ein neues, ein modernes vielleicht?

Denn die Bierstadt sucht ein Logo, um kräftig die Werbetrommel rühren zu können. Seit einem Monat läuft dazu eine Abstimmung. Die Radeberger sollen sich entscheiden, ob sie das alte Logo noch einmal nutzen wollen oder ob die Stadt letztlich doch auf ein neues Signet fürs Stadtjubiläum setzen soll. Bis Ende Januar läuft die Umfrage noch – und eine Tendenz ist bisher nicht wirklich festzustellen, sagt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert auf SZ-Nachfrage. Was vor allem daran liegt, dass die Resonanz bisher eher überschaubar ist, um es wohlwollend zu umschreiben. „Leider haben sich bisher nur vier Radeberger gemeldet“, bedauert der Stadtsprecher. Hofft aber, dass die Debatte nun noch einmal Fahrt aufnimmt.

Also steht die Frage: Soll das Logo ein alter Bekannter sein oder ein neues sein? Für diese Frage hatte sich die vom Stadtrat gebildete Arbeitsgruppe zur Festvorbereitung geeinigt. Beide Varianten haben dabei ihre Vorteile, findet Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Für die Variante der erneuten Nutzung des Logos aus dem Feierjahr 2012 spräche ein hoher Wiedererkennungswert, geringe Kosten und dass das Logo im Prinzip sofort einsetzbar wäre, zählt er auf. Ein neues Logo könnte hingegen interessante frische und junge Entwürfe bringen, allerdings könnten Kosten entstehen, so der Stadtsprecher.

Bis 31. Januar können die Radeberger nun also mitreden: Variante 1 (bestehendes Logo) und Variante 2 (neues Logo).

Meinung per Post an Stadtverwaltung Radeberg, Markt 17-19, 01454 Radeberg, per Fax: 03528 450100 oder per E-Mail an info@radeberg.de

zur Startseite