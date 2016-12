Löwen helfen bei der Schulhofgestaltung Das Umfeld der Oberschule ist historisch. Ab 19. Juni wird es aufgehübscht. Geld dafür kommt aus vielen verschiedenen Töpfen.

Vertreter der Lions-Clubs Leisnig und Döbeln übergeben 1 500 Euro als Grundstock für die Neugestaltung des Freigeländes der Oberschule Leisnig. An den Plänen haben auch die Schülersprecher Helene Rasser, Max Hentschel und Max Köhler mitgearbeitet. © André Braun

Der Freibad-Neubau war mit 1,8 Millionen Euro ein teures Projekt, für das sich viele Leute eingesetzt und Geld gegeben haben. In kleinerem Umfang soll solch eine Gemeinschaftsaktion jetzt auch mit den Schulhöfen der Oberschule gelingen. Nach Monaten der Vorbereitung, in der auch die Schüler als künftige Nutzer ihre Vorstellungen einbringen konnten, gibt es mit dem 19. Juni nächsten Jahres jetzt einen konkreten Baustart-Termin. Und auch schon ein Ende: Am 28. Juli, also eine Woche vor Beginn des neuen Schuljahres, soll alles fertig sein. Soweit das Ziel.

Dessen Umsetzung sind Oberschule und Kommune als Träger in dieser Woche ein Stück näher gekommen. Denn bis zum Baubeginn muss die Stadt Leisnig den Eigenanteil aufbringen. Wie hoch der genau ausfällt, das kann Bürgermeister Tobias Goth (CDU) derzeit noch nicht sagen. Er geht aber von einem fünfstelligen Betrag aus. Den Grundstock dafür haben die Lions-Clubs aus Leisnig und Döbeln gelegt. Vertreter beider Vereine legten aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Leisniger Clubs zusammen und spendeten 1 500 Euro für die Schulhofgestaltung.

Der Rathauschef und Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas wünschen sich noch mehr solche Unterstützer. Einige Betriebe haben ihre Hilfe bei einem zurückliegenden Unternehmerstammtisch schon zugesagt. Aber die Schüler, Lehrer und Eltern tun auch selbst etwas. Insgesamt drei Buden bewirtschaften sie beim Weihnachtsmarkt. Von Freitag bis Sonntag verkaufen sie Plätzchen, Kuchen, Kreatives und vieles mehr zugunsten der Schulhofgestaltungen. Einen Teil der Einnahmen sollen aber auch die Bibliothek und der Schulverein „Peter Apian“ bekommen, der für 2017 wieder ein Jahrgangstreffen vorbereitet.

Insgesamt soll die Renovierung der Schulhöfe der Oberschule mehr als eine Viertel Million Euro kosten, wobei die Kommune auch Fördergeld aus dem Topf der Stadtsanierung und dem Pogramm Brücken in die Zukunft einsetzen kann. Das gesamte Freigelände der Oberschule wird bis auf die Skaterbahn, die auch abends noch nutzbar sein soll, aus Sicherheitsgründen eingezäunt. Der obere Schulhof bekommt unter anderem neue Sitzgelegenheiten. Er soll eher der Bereich zum Relaxen sein. Der untere Teil ist für die aktive Pausen- und Freizeitgestaltung nach Unterrichtsschluss ausgelegt. Es wird ein Feld geben, um Basketball und Handball zu spielen. Eine Tartanbahn und eine Art grünes Klassenzimmer werden angelegt. Die Treppe zwischen beiden Höfen wird saniert und beleuchtet.

Außer der Oberschule unterstützt der Lions-Club Leisnig mit weiteren insgesamt 2 500 Euro die Spielträumer aus Naundorf sowie die Schrebitzer Heimatfreunde und Karnevalisten. Die Vereine haben den Lions bei ihrer Oldtimer-Rallye im Mai geholfen. Die Zusammenarbeit gibt es schon über Jahre. Darüber hinaus überreichten Ronald Thieme und Peter Freund noch einen Scheck ans Team der Kita Sonnenschein. Es möchte einen Kletterturm anschaffen.

