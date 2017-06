Löwe trifft Fuchs Pünktlich zum Kindertag sind in Niesky neue Spielgeräte aus Holz aufgestellt worden. Möglich machen das noble Spender.

Moritz hat am Kindertag gerne auf dem hölzernen Fuchs Platz genommen. Volksbank-Mitarbeiter Michael Wünsche freut sich mit ihm. © André Schulze

Von wegen in Niesky sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Auf dem Zinzendorfplatz unterhalten sich seit gestern, wenn schon denn schon, Fuchs und Löwe. Denn neben der Stadtbibliothek gibt es seit dem Kindertag neue Holzspielzeuge. Die Wippen aus Eichenholz haben die Volksbank Niederschlesien und der Lions Club Niesky Lausitzer Neiße gestiftet. Die Auswahl der Tiere sei denn auch kein Zufall, erklärt der Bereichsleiter Land Michael Wünsche von der Volksbank. Das Geldinstitut stiftet das Füchslein, das symbolisch für den Bausparfuchs stehe. Und der Lions Club ist Schirmherr des hölzernen Löwen. „Wir haben das in Gemeinschaft gespendet“, so Michael Wünsche, der selbst auch Mitglied des besagten Lions Club ist. Sowohl der Bank als auch dem Service-Club sei es wichtig, Projekte in der Region zu fördern.

So sind die beiden Holzfiguren von dem Künstler René Theurich aus See gestaltet worden. Umgesetzt hat das Projekt dann der Spielzeughersteller Alexander Fromme, der seine Werkstatt ebenfalls in Niesky hat. „Wir haben alles fachgerecht aufgestellt“, erklärt er. Noch ist das Holz unbearbeitet. Es soll aber noch mit einer atmungsaktiven Lasur behandelt werden. „Holz will atmen“, so Alexander Fromme. Er geht davon aus, dass die Kinder lange viel Freude an den Spielgeräten haben. Denn auch wenn Holz verwittert, sollte das die Tragfähigkeit der Wippen nicht einschränken.

Nieskys Oberbürgermeisterin, die genau wie zahlreiche Kinder aus der Kita Samenkorn zur offiziellen Einweihung der Spielgeräte gekommen ist, freut sich am Kindertag sehr über die Spende. „Vielleicht können wir das in Zukunft sogar noch erweitern“, sagt Beate Hoffmann. Die erste große Bewährungsprobe für den Löwen und den Fuchs steht kurz bevor. Am 10. Juni findet auf dem Zinzendorfplatz der Sächsische Familientag statt. Die Vorbereitungen auf das Volksfest, zu dem selbstverständlich auch viele Kinder erwartet werden, laufen auf Hochtouren. Der Rasen ist schon gemäht, die Wege gereinigt worden.

