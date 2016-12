Löw fordert „Augenmaß“ in WM-Frage In der WM-Frage bleibt Joachim Löw ein Kritiker der Expansionspläne von FIFA-Chef Infantino. Der Bundestrainer hält ein Turnier mit 32 Teams weiter für die beste Variante. Die Weltmeister-Auswahl will er im kommenden Jahr fit machen für die nächste große Aufgabe.

Bundestrainer Joachim Löw beim Interview. © dpa

Joachim Löw sieht sich in der Debatte um eine WM-Aufstockung auf bis zu 48 Nationalmannschaften nicht ausreichend eingebunden und warnt die großen Verbände vor einem unüberlegten Expansionsdrang. „Das würden wir Trainer uns sicher manchmal wünschen, dass unsere rein auf den sportlichen Bereich bezogene Perspektive einbezogen wird.

Aber da stößt man an Barrieren“, sagte der Bundestrainer in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Generell sieht der 56-Jährige die Aufblähung mit immer mehr Spielen und Wettbewerben im internationalen Fußball kritisch.

„FIFA und UEFA sind in der Verantwortung, sie brauchen Augenmaß und müssen das richtige Verhältnis finden zwischen kommerziellen Interessen und der sportlichen Sicht“, forderte Löw. Man dürfe das Rad nicht überdrehen, sagte der Weltmeistertrainer. „Wenn man ein gutes Produkt hat, wie den Fußball, sollte man auch mal über Verknappung nachdenken, um die Qualität hoch zu halten“, sagte Löw.

Am 10. Januar 2017 soll das FIFA-Council über eine Aufstockung der Teilnehmerzahl vom Turnier 2026 an entscheiden. „Es geht natürlich auch darum, dass Trainer bei Tagungen über sportliche Dinge gefragt werden. Über das Regelwerk, aber nicht über den Rahmenterminkalender. Den bestimmen andere“, monierte Löw. Erneut plädierte er für den Staus quo: „Die Pläne sind noch nicht ausgereift. Ich halte es für absolut ausgewogen, wenn 32 Mannschaften an der WM teilnehmen.“

Für den Bundestrainer ist 2017 ein Vorbereitungsjahr für die geplante WM-Titelverteidigung 2018. „Sportlich gesehen ist wichtig, dass wir uns im nächsten Jahr, dem Jahr vor der WM, als Mannschaft weiterentwickeln, einen weiteren Schritt machen, vielleicht neue Spieler an das höchste Niveau heranführen und uns auf die großen Aufgaben, die vor uns liegen, gut vorbereiten“, sagte Löw. Der ungeliebte Confederations Cup habe auch Vorteile. „Für junge Spieler ist das eine gute Chance, sich auf dem Niveau zu präsentieren.“ (dpa)

