Lösung im Streit um Hochwasserschutz in Sicht Die Stadtverwaltung will die Kosten für mobile Schutzwände übernehmen. Dann könnten die Planungen für Laubegast starten.

Damit sich solche Bilder in Laubegast – wie hier im Juni 2013 – nicht wiederholen, lenkt die Stadt im Streit um den Hochwasserschutz nun ein. © André Wirsig

Es kommt Bewegung in den festgefahrenen Konflikt zwischen Freistaat und Landeshauptstadt. Weil sich die Stadt bislang weigerte, die Kosten für bereits fertiggestellte mobile Hochwasserschutzelemente zu übernehmen, liegen die Planungen für weitere Schutzmaßnahmen, etwa für Laubegast, auf Eis. Auslöser für den Streit war die Änderung des Sächsischen Wassergesetzes im Jahr 2013. Damit wurde festgelegt, dass Kommunen die Mehrkosten, die unter anderem für Lagerung und Wartung mobiler Schutzwände entstehen, selbst tragen müssen.

Für die schon vor 2013 gebauten Anlagen in der Wilsdruffer Vorstadt, in der Altstadt und in der Friedrichstadt wollte die Stadt indes nicht aufkommen. Nun lenkt die Verwaltung ein: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) lässt derzeit eine Vorlage erarbeiten, mit der die Verwaltung die Kosten nun doch übernehmen will. Das teilte Hilbert bei seinem Besuch im Ortsamtsgebiet Leuben an diesem Mittwoch mit. Der OB rechnet damit, dass der Stadtrat noch vor der Sommerpause über die Vorlage entscheidet. Sollte das Gremium zustimmen, könnten die Planungen für den Hochwasserschutz am Laubegaster Ufer weitergehen, sobald der Freistaat das Geld dafür freigibt. Auch dort ist eine mobile Variante vorgesehen, um den Charme des Stadtteils nicht zu zerstören. Die wasserrechtlichen Voraussetzungen hatte die Stadt bereits 2015 geschaffen. (SZ/noa)

zur Startseite