Lösung im Streit um Dreikönigschule Das Schulverwaltungsamt wollte nur zwei der drei Gebäudeteile sanieren. Doch es kommt anders.

Bei den Eltern, Lehrern und Schülern der Dreikönigschule heißt es: aufatmen. Noch vor Kurzem hatten sie ihren Unmut kundgetan, fühlten sich von der Stadt im Stich gelassen. Denn das Schulverwaltungsamt hatte zwar die Sanierung des maroden Schulhauses in der Louisenstraße angekündigt, die bereits begonnen hat. Allerdings war der Umbau nur für zwei der drei Gebäudeteile geplant. Diese Sparpläne haben nun die Stadträte der Linken, Grünen und SPD durchkreuzt.

Sie haben sich darauf geeinigt, dass im Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 Geld für eine Komplettsanierung des baufälligen Gymnasiums eingeplant wird. „Wir sind sehr froh darüber. Angesichts des Zustands des Gebäudes wäre alles andere für Schüler wie Lehrer nicht zumutbar gewesen“, sagt Klemens Schneider, der für die Grünen im Neustädter Ortsbeirat sitzt.

Allerdings entsteht nun ein Problem für die Schüler der nahe gelegenen 15. Grundschule. Deren Gebäude wird ab März 2018 saniert. Eigentlich sollten die Kinder dann im Haus B des Dreiköniggymnasiums unterkommen, welches bislang nicht auf der Umbauliste der Stadt stand. Nun muss sie nach einem anderen Auslagerungsstandort suchen. Diese sind in Dresden allerdings sehr knapp. Die Klassen der Dreikönigschule sind derzeit teilweise ans Terrassenufer gezogen, ab 2018 wird die gesamte Schule in den neuen Schulcampus in Tolkewitz ausgelagert. (SZ/sag)

