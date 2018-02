Lösung gesucht für Porzelline-Modelle Derzeit laufen Gespräche über die Zukunft der geborgenen Sammlung. Beteiligt daran sind drei Parteien.

Im September wurde das alte Gebäude in Freital abgerissen. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Was passiert mit den wertvollen Gipsmodellen, die aus der eingestürzten Porzelline-Baracke an der Freitaler Umgehungsstraße geborgen worden? Um diese Frage bald beantworten zu können, wird derzeit im Hintergrund verhandelt. Wie das Landesamt für Denkmalpflege mitteilt, gebe es derzeit Gespräche mit dem Eigentümer der Porzellanmanufaktur und der Stadt Freital. Man sei auf der Suche nach einer für die wertvolle Sammlung verträgliche, betriebsnahe Lösung, so eine Sprecherin. Zu den Details der Verhandlungen will sie sich nicht äußern.

Die Sammlung besteht aus insgesamt rund 12 000 Modellen. Dabei handelt es sich um sogenannte Urformen von Porzellanobjekten, von denen immer wieder Arbeitsformen abgenommen werden konnten und können, die sich im Produktionsprozess abnutzen. Das Landesamt für Denkmalpflege schätzte den kulturellen Wert der Exponate so hoch ein, dass es die Sammlung unter Denkmalschutz stellte. Sie lagerte bis Sommer 2016 in einer Baracke in der Nähe des Porzelline-Haupthauses. Dann stürzte der Eingeschosser teilweise in sich zusammen.

Die Bergung dauerte bis zum Herbst 2017. Die Teile lagern nun in Gitterboxen in einer großen Halle im Osterberg-Steinbruch. Diese hat die Stadt Freital in diesem Jahr von der Wismut übernommen und stellte sie der Porzellanmanufaktur zur Verfügung. Der Mietvertrag läuft Ende September 2018 aus. Denkbar ist, dass ein Teil der Sammlung in einem Museum öffentlich ausgestellt wird. Manche Formen könnten auch wieder in der Produktion eingesetzt werden.

