Lösung für Trinkwasser rückt immer näher Die Region soll künftig aus dem Bärwalder See versorgt werden – und das günstiger als bisher angenommen. Trotzdem zahlen Weißwasseraner künftig mehr.

Idyllisch: der Bärwalder See. Er soll künftig 35 000 Verbraucher in Südbrandenburg und im Norden des Landkreises Görlitz mit Trinkwasser versorgen. © André Schulze

Weißwasser/Region. Die Neustrukturierung der Trinkwasserversorgung in der Region wird erheblich günstiger als bisher angenommen. Wie die Geschäftsführerin der Stadtwerke Weißwasser (SWW), Kathrin Bartsch, am Mittwoch vor dem Stadtrat Weißwasser erläuterte, sollen die Gesamtkosten bei 14,4 Millionen Euro liegen. Die Stadtwerke sind bei Trink- und Abwasser Auftragnehmer des zuständigen Wasserzweckverbands Mittlere Neiße-Schöps. Betroffen sind 35 000 Verbraucher zwischen Spreetal, Weißwasser und Boxberg. Sie müssen trotz der gesunkenen Kosten mit einer Erhöhung der Trinkwasserpreise rechnen. Allerdings soll es bei dem bisher kommunizierten Richtwert von fünf Cent pro Kubikmeter mehr bleiben.

Ursprünglich war man beim Wasserzweckverband und den Stadtwerken von Gesamtkosten in Höhe von 24,4 Millionen Euro ausgegangen. Die Reduzierung um zehn Millionen Euro ist der Tatsache geschuldet, dass seit gut einem Jahr eine Alternative zu der bisher favorisierten Trinkwasserversorgung aus Sdier bei Bautzen gefunden ist. Vorgesehen ist, dass sogenanntes Uferfiltrat über neun bis zu 30 Meter tiefe Brunnen aus den Randbereichen des Bärwalder See gewonnen wird. Parallel dazu müssen das Wasserwerk Boxberg und alle zugehörigen Leitungen reaktiviert werden. Der Baustart für die Leitung nach Boxberg ist bereits erfolgt. Sie soll Ende 2018 in Betrieb genommen werden. Die Arbeiten am Boxberger Wasserwerk sollen spätestens 2021 abgeschlossen sein. Die Kosten für die Reaktivierung übernimmt zu 90 Prozent der Bergbaunachfolger LMBV. Für den Leitungsbau von und nach Boxberg kommen fünf Millionen Euro vom ehemaligen Tagebaubetreiber Vattenfall. Für die restlichen 3,4 Millionen nimmt der Zweckverband einen Kredit auf, eine Belastung, die auf die Verbraucher umgelegt wird.

Noch ist allerdings offen, ob die Versorgung über Uferfiltrat aus dem Bärwalder See auf Dauer überhaupt funktioniert. Abschließende Untersuchungen stehen noch aus. Bis spätestens Frühherbst 2017 sollen sie vorliegen. Grund ist unter anderem die Sulfatbelastung durch den Tagebau Nochten. Sulfat ist auch die Ursache für die Neustrukturierung des Trinkwassernetzes. Bisher werden Weißwasser und die Region über das Wasserwerk Schwarze Pumpe, versorgt. Wegen steigender Sulfatbelastung muss es 2020 stillgelegt werden.

