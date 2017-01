Lösung für Schlammgestank in Sicht Im Klärwerk Kaditz ist eine Filteranlage ausgefallen. Das riechen Anwohner und Kraftfahrer auf der benachbarten A 4.

zurück Bild 1 von 2 weiter Klärwerkschef Gert Bamler vor der defekten Filteranlage. © SZ/P. Hilbert Klärwerkschef Gert Bamler vor der defekten Filteranlage.

Die Abluft der Schlammbecken wird kaum gereinigt.

Technik ist unberechenbar. Besonders, wenn sie ausfällt. Das merken Autofahrer, wenn sie auf der A 4 am Kaditzer Klärwerk vorbeibrausen. Dort empfängt sie seit Monaten mitunter eine Wolke von Schlammdunst, der zeitweise auch in benachbarte Wohngebiete zieht.

Der Ausfall: Filteranlage reinigt die Abluft der Schlammbehandlung kaum

Ebenfalls seit Monaten versucht Klärwerks-chef Gert Bamler, das Problem zu lösen. Bereits im Frühjahr 2016 war eine Filteranlage ausgefallen. Die soll die Abluft von fünf etwa 20 Meter großen Becken direkt neben der Autobahn reinigen. Was jedoch nicht mehr richtig geschieht. In drei Becken setzt sich der Klärschlamm ab, der später in die Faultürme kommt. In den beiden anderen Behältern wird der ausgereifte Schlamm gesammelt, bevor er am Ende noch in großen Zentrifugen ausgeschleudert wird. Funktioniert die Filteranlage nicht richtig, kann es kräftig stinken.

UV-Strahler „knacken“ darin die chemischen Verbindungen. Dadurch können die Stoffe letztlich im Aktivkohlefilter entfernt werden, sodass die Abluft gereinigt den Metallschlot verlässt. Doch zahlreiche UV-Lampen waren ausgefallen. Es gibt nur wenige Firmen, die solche spezielle Anlagen anbieten. „Wir haben den Hersteller zwar gedrängt. Wir sind aber auf seine Lieferfristen angewiesen“, begründet Bamler die Verzögerungen.

Ende November war eine Notreparatur ausgeführt worden. „Seitdem hat es sich erheblich verbessert“, sagt er. Dadurch sei auch die Zahl der Beschwerden zurückgegangen. Ende Januar rücken nun die Monteure der Herstellerfirma an und werden die komplette Filteranlage ersetzen. Nur das Gehäuse bleibt erhalten. Dafür investiert die Stadtentwässerung 80 000 Euro. „Dann wird dort die Abluft wieder ordentlich gereinigt“, stellt er in Aussicht.

Der Ursprung: Stadtväter bauten Klärwerk einst auf grüner Wiese

Trotz dieses Problems würden alle Grenzwerte in Kaditz eingehalten, versichert Bamler. Es sei jedoch unmöglich, eine Großkläranlage ohne jeden Geruch zu betreiben. Was im Klo heruntergespült wird, komme dort eben an. Deshalb hätten die einstigen Stadtväter das Klärwerk bis 1910 auf Feldern bauen lassen. Die Abwasserdünste sollten weit weg sein. Doch die Stadt ist seitdem gewachsen. Ganz problematisch wurde es im Januar 1987, als die Hauptpumpstation im Klärwerk bei Hochwasser ausfiel. Fünf Jahre lang floss ungereinigtes Abwasser in die Elbe.

Der Fortschritt: Mit Faultürmen viel weniger Gestank als zuvor

Nach der Wende wurde das Klärwerk schrittweise zur hochmodernen Anlage ausgebaut. „Bei allen Planungsverfahren haben geruchsmindernde Maßnahmen immer eine Rolle gespielt“, sagt Bamler. Fast 500 Millionen Euro sind seitdem in die Kaditzer Anlagen geflossen. Einen entscheidenden Fortschritt habe es Ende 2011 mit der Inbetriebnahme der Faultürme gegeben. Zuvor musste der Klärschlamm noch in speziellen Anlagen getrocknet werden, was vor allem in den 1990er-Jahren noch mächtig stank.

Die Problemstellen: Bei der Verladung wird Schlamm auch künftig stinken

Dennoch gibt es einige Stellen, an denen es nach Klärwerk riecht. So wird nach der Behandlung der Schlamm aus Silos in Lkws verladen. „Da kommt es gelegentlich zu Geruchsbelästigungen“, nennt Bamler einen Punkt. Deshalb dürfen die Sattelauflieger nur mit Planen abgedeckt weiter zur Kompostanlage fahren. Zudem habe es vor allem im Betrieb mitunter gerochen, wenn am Zulauf Container mit den von Rechen herausgefischten Abfällen stehen. Deshalb bekommen sie ab dieser Woche Abdeckungen, die sie sicher und dicht verschließen.

zur Startseite