Lösung für Platzproblem im Kinderland Das Schulgebäude wird zu klein für die wachsende Kinderzahl. Deshalb muss die Bibliothek jetzt umziehen.

Grundschule, Hort und Kita teilen sich in Dürrröhrsdorf-Dittersbach ein Gebäude. Durch interne Umbauten sollen auch künftig alle hineinpassen. © Dirk Zschiedrich

Es werden alle ein bisschen enger zusammenrücken müssen im Kinderland von Dürrröhrsdorf-Dittersbach, so viel ist klar. Neben der Grundschule und dem Hort ist auch die Kindertagesstätte für die Jüngsten in dem Gemeinschaftsgebäude untergebracht. Da ab dem kommenden Schuljahr insgesamt acht Klassen in der Grundschule lernen werden, anstatt sieben, wie bisher, stand die Gemeinde vor einem Problem: Wo die zusätzliche Klasse und Hortgruppe unterbringen? Schon jetzt sind alle Zimmer belegt.

Dafür gibt es jetzt eine Lösungsvariante. Die Bibliothek der Gemeinde zieht um in den Keller. Die Bücherausleihe befindet sich ebenfalls mit in dem Schulgebäude, bislang in einem großen Raum im Erdgeschoss. Von dort geht es jetzt eine Etage nach unten. „Wir haben uns mit allen Parteien geeinigt“, sagt Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger). Den frei werdenden Platz bekommt die vom ASB betriebene Kindertagesstätte „Moosmutzelreich“. Sie erhält damit zusätzlichen Raum für die Krippenkinder. Die Kita musste zuvor in dem Ringtausch ein Zimmer an die Grundschule abtreten, das diese für die zusätzliche Klasse braucht.

Der Umzug der Bibliothek soll noch in diesem Monat über die Bühne gehen, denn bis zum neuen Schuljahr ist nicht mehr viel Zeit. Für die Betreuung der Krippenkinder müssen die Räumlichkeiten noch umgebaut werden. Nötig sind neben dem Aufenthaltsraum ein abgetrennter Schlafbereich sowie ein neuer Sanitärtrakt mit kindgerechten Waschbecken und Toiletten für die Kleinsten. Bis Ende kommender Woche sollen konkrete Pläne mit einer ersten Kostenschätzung vorliegen. Dann will die Gemeinde Fördermittel zur Finanzierung des Umbaus beantragen. „Wir sind dafür bereits in Verhandlungen mit dem Landesjugendamt und dem Landratsamt“, sagt Bürgermeister Timmermann. Die Hoffnung ist, dass die Gelder schnell und unkompliziert fließen.

Zumindest für das kommende Schuljahr wär das Platzproblem dann vorerst gelöst, erklärt Jens-Ole Timmermann. Für den Hort bleibt es trotzdem beengt. Für das nächste Jahr gebe es deshalb die Überlegung, das Computerkabinett der Grundschule aufzulösen und in ein Hortzimmer umzuwandeln. Im Gegenzug sollen in der Schule WLAN installiert und Laptops angeschafft werden, so die Idee.

