Lösung für Pieschener Parkplatznot? Die SPD hat einen Vorschlag gemacht, damit in dem Viertel ein paar Lücken dazukommen. Ist der umsetzbar?

Die meisten Pieschener kennen das Problem: Wer nach dem Feierabend mit dem Auto nach Hause fährt, kurvt häufig mehrere Runden um den Block, bis eine Lücke zu finden ist. Damit sich die Situation zumindest ein bisschen entspannt, hat Ortsbeirat Stefan Engel (SPD) einen Vorschlag. Die Lösung seien mehr Plätze fürs Querparken. Damit gewinnt man Stellplätze dazu. An manchen Stellen im Stadtteil gibt es diese Regelung schon. Engel sieht an zwei weiteren Stellen Potenzial: So könnte er sich auf der Markusstraße sowie auf der Mohnstraße zwischen Arno-Lade- und Markusstraße Flächen dafür vorstellen. Das löse sicherlich nicht das Problem, wäre aber zumindest ein erster Schritt.

Nach einer ersten Prüfung ist das Straßenbauamt aber skeptisch. Die Fahrbahnen seien zu schmal, gefahrloses Ein- und Ausparken so nicht möglich, teilt Amtsleiter Reinhard Koettnitz mit. Trotzdem werde der Vorschlag genauer geprüft. (SZ/sag)

zur Startseite