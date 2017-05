Lösung für Müll an der Olba Unrat auf dem Gelände sorgt schon lange für Ärger. Ab Juli kümmert sich der Landkreis.

Für das Müllproblem an der Olba gibt es eine Lösung. © Carmen Schumann

Für die Müllentsorgung in den Bungalowsiedlungen an der Olba gibt es jetzt eine Lösung. Das sagte Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) am Dienstagabend in der Sitzung des Malschwitzer Gemeinderates. Ab Juli werde sich der Landkreis – so wie es die Abfallwirtschaftssatzung auch vorsieht – um die Entsorgung kümmern, das heißt Tonnen für Rest- und Biomüll und die Verpackungen mit dem Grünen Punkt aufstellen. Die Kosten dafür werde die Gemeinde dann auf die Nutzer der insgesamt rund 200 Bungalows auf Kleinsaubernitzer und Warthaer Seite umlegen. Früher hätten die Bungalownutzer für ihren Müll Säcke bei der Gemeinde gekauft. „Die wurden dann jeden Montag abgeholt“, so Seidel. Doch zunehmend habe diese Regelung nicht mehr funktioniert, Abfälle landeten immer öfter in den öffentlichen Papierkörben oder daneben. Bauhofmitarbeiter hätten den Müll dann einsammeln müssen. „Es musste eine Lösung her“, so Seidel. Auf die einigte man sich nun bei einer Vor-Ort-Begehung. (SZ/MSM)

