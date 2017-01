Lösung für Fußweg-Ärger? Das Rathaus will noch einmal mit den Verantwortlichen für das Areal am Radeberger Karosseriewerk verhandeln.

Weil die tonnenschweren Liefer-Lkw aus Versicherungsgründen nachts nicht aufs Werksgelände dürfen, zerfahren sie regelmäßig die Fußwege und vermüllen das Areal. Zumindest im Bereich der Zufahrt zum Werk besteht Halteverbot. © Thorsten Eckert

Die Sache nervt. Und zwar nicht bloß Anwohner, sondern auch den OB. Das jedenfalls machte Stadtoberhaupt Gerhard Lemm (SPD) jüngst auch während des Neujahrsempfangs im Kaiserhof klar. Die Rede ist von den durch tonnenschwere Lkw zerfahrene Fußwege an der Heinrich-Gläser-Straße vorm Karosseriewerk. Hinzu kommen Müllberge, die die Laster-Fahrer dort hinterlassen. Von anderen Hinterlassenschaften mal ganz zu schweigen …

Die Lkw bringen Zulieferteile für das Karosseriewerk, dürfen aber nachts oder am Wochenende nicht aufs Werksgelände – und müssen dann die Nacht vorm Werkseingang verbringen. Rollen dann mit ihren Schwergewichten auf den Fußweg, der anschließend aussieht, wie die Kraterlandschaft auf dem Mond. Was vor allem die älteren Anwohner der Siedlung an der Gläserstraße ärgert, die hier in Richtung Supermarkt an der Heidestraße unterwegs sind. Aber auch die Anwohner der Heidestraße selbst sind nicht wirklich begeistert.

Offenbar ein Versicherungsproblem

Und weil das nervt, war das Thema in letzter Zeit eben auch regelmäßig Gesprächsstoff im Radeberger Stadtrat. Ende November zum Beispiel, als Dirk Hantschmann von den Freien Wählern das Ärgernis angesprochen hatte. Dirk Hantschmann ist ja aber bekanntlich nicht „nur“ Stadtrat, sondern auch Holzkünstler und hat seine Werkstatt gleich an der Einmündung der Heinrich-Gläser-Straße auf die Heidestraße. Er kann damit quasi beim Sägen und Arbeiten genau auf das Dilemma schauen. Und er ist richtig sauer. „Weil es einfach nicht sein kann, dass die Laster hier die Fußwege zerfahren, ihren Müll hinterlassen und sich einfach trotz massiver Kritik von Anwohnern nichts tut“, machte er deshalb in der Stadtratssitzung aus seinem Herzen keine Mördergrube. Wobei er eben auch in der Stadtverwaltung durchaus auf offene Ohren stößt, wie Ordnungsamts-Chefin Elke Müller in der Sitzung gleich klarstellte. „Wir haben schon Gespräche mit dem Karosseriewerk geführt, und dort ist uns erklärt worden, dass es sich um ein Versicherungsproblem handelt.“ Ein Problem, für das auch Dirk Hantschmann durchaus Verständnis zeigt, aber dennoch eine Lösung sieht: „Wenn die Lkw nachts nicht aufs Gelände dürfen, weil sie dann unter die Versicherung des Unternehmens fallen würden, könnte man doch einfach einen Teil des Geländes abgrenzen, eine Art Außengelände“, ist er überzeugt. Das Areal des Karosseriewerks sei schließlich so groß, „dass das funktionieren könnte“, findet er. Auf der so ausgegliederten Fläche könnten die Lkw dann parken, „ohne, dass sie das offizielle Werksgelände befahren müssen“, fand Dirk Hantschmann im Stadtrat. Und schob gleich noch hinterher, dass dort dann auch eine Toilette für die Fahrer aufgestellt werden könnte. Was ein Problem löst, das Anwohnern nicht nur sprichwörtlich in die Nase steigt …

In seiner Rede beim Neujahrsempfang machte Radebergs OB Gerhard Lemm nun jedenfalls deutlich klar, dass die Stadt genau mit diesem Vorschlag nun erneut an die Verantwortlichen im Karosseriewerk herantreten wird. Und der OB zeigte sich optimistisch, das Thema endlich vom Tisch zu bekommen. „Es wird hoffentlich ein Weg gefunden, um das Problem lösen zu können“, so Lemm unter dem Applaus der Besucher des Neujahrsempfangs.

