Lösung für Busse gefunden Auch das Wohnhaus mit Scheune der Hohnsteiner Grundmühle soll umgebaut werden.

Idyllisch gelegen - die Grundmühle in Hohnstein. © Frank Baldauf

Hohnstein. Die Besitzer der Grundmühle in Hohnstein planen, auch das Wohnhaus mit Scheune umzubauen. Es soll unter anderem auch für Übernachtungen genutzt werden. Deshalb sollen künftig auch Busse das Objekt anfahren können. Das allerdings ist ein Problem. Wenn sie die Kreisstraße verlassen und in das Grundstück einbiegen wollen, ist aufgrund der territorialen Gegebenheiten der Radius für die Fahrzeuge zu klein. Eine Ein- und Ausfahrt für Busse wäre nicht möglich. Allerdings können diese auch nicht auf der Straße stehenbleiben, da es keine Parkmöglichkeiten für Busse gibt. Unlängst habe es deshalb auch einen Vor-Ort-Termin mit dem Landratsamt gegeben, informierte Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Man habe den Konflikt ausräumen können. Der Busverkehr werde zugelassen, wenn auf dem Grundstück die Einbahnstraßenregelung eingeführt werde. Die Voraussetzungen dafür sind da. Es müsste die bereits bestehende hintere Einfahrt in das Grundstück wieder reaktiviert werden. (SZ/aw)

