Lösung für Brunnen in Sicht Im Streit um das trockene Wasserspiel im Neubeaugebiet zeichnet sich ein Kompromiss ab.

Eine erneute Instandsetzung des trockenen Brunnens im Neubaugebiet Maxim-Gorki-/Friedrich-Engels-/Heinrich-Heine-Straße in Neustadt, scheint auf bestem Weg zu sein. © dpa

Neustadt. Eine Umgestaltung zum Beet war im Gespräch, sogar von Abriss war die Rede. Nun scheint es so, als ob der trockene Brunnen im Neubaugebiet Maxim-Gorki-/Friedrich-Engels-/Heinrich-Heine-Straße in Neustadt bald wieder sprudeln könnte. Die Metallrohre mit den bunten Köpfen waren Gesprächsthema im jüngsten Stadtrat am Mittwochabend.

Linken-Stadtrat Joachim Grünberger hat sich die Rettung des Brunnens auf die Fahne geschrieben. Er wohnt selbst in den Blöcken und findet, dass das Areal deutlich an Attraktivität verlieren würde, wenn der Brunnen trocken bleibt oder sogar entfernt werden würde. Dementgegen sprach sich die Stadtverwaltung gegen eine Reparatur des Wasserspiels aus. Der Grund: Der Brunnen war bereits mehrere Male defekt, und immer war Vandalismus daran schuld. Trinkfreudige Anwohner treffen sich dort und werfen Korken, Zigaretten und Glasscherben ins Metallbecken, was die Pumpe außer Betrieb setzt. Eine erneute Instandsetzung, die rund 6 000 Euro kosten würde, wäre nur eine kurzweilige Lösung.

Genau die scheint jetzt aber doch die präferierte Lösung des Stadtrates zu sein. Jedenfalls dann, wenn sich die Vermieter Wohnungsbau- und Wärmeversorgungsgesellschaft mbH (WWGN) und Wohnungsgenossenschaft (WG) finanziell daran beteiligen. „Und sich auch um die Betreuung des Brunnens mit kümmern, damit er nicht so schnell wieder kaputt ist“, fügt Bürgermeister Peter Mühle (NfN) hinzu. Außerdem sollten die Anwohner künftig einen wachsamen Blick auf die Anlage haben. Einen konkreten Plan wolle man laut Mühle in den nächsten Wochen erarbeiten und dann den Bürgern vorstellen.

zur Startseite