Lösung für angeschlagene Krankenhaus gGmbH in Sicht Am Mittwoch soll ein Investor bestätigt werden. Damit wird das finanzielle Risiko für den Kreis minimiert. Das ist nicht alles.

Wie geht es mit der angeschlagenen Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH (LMK) weiter? Darüber beraten die Kreistagsmitglieder am Mittwoch in Freiberg. „Dann entscheiden die Mitglieder des Gremiums, wie die 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landkreises in die Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH (VGE) integriert wird“, teilte Kreissprecher André Kaiser am Donnerstag mit. An der VGE ist der Landkreis zu 74 und die Sana Kliniken AG zu 26 Prozent beteiligt.

In den vergangenen Monaten hätte es umfangreiche Verhandlungen und Gespräche mit dem großen Krankenhausbetreiber Sana gegeben, so Kaiser. Landrat Matthias Damm (CDU) erklärte dazu: „Es ist ein großer Gesamtkomplex, bei dem zahlreiche juristische und fiskalische Dinge zu erörtern, zu prüfen und zu bewerten sind. Beide Partner hatten dabei aber immer das Ziel der Sicherung der LMK im Fokus und ich hoffe, in der guten Atmosphäre laufen die kommenden Beratungen weiter.“ Den grundsätzlichen Rahmen zum Vorgehen gaben die Kreisräte durch einen entsprechenden Beschluss bereits in der Sitzung vom 15. Juni (DA berichtete).

Im nicht-öffentlichen Teil des Verwaltungs- und Finanzausschusses sei der jetzt erarbeitete weitere Weg vorberaten und einstimmig bestätigt worden, so André Kaiser. Dem entsprechend werde seitens des Landkreises die LMK zu 94 Prozent unentgeltlich in die VGE eingebracht, sechs Prozent der Anteile verbleiben beim Landkreis. Dies habe steuerliche Gründe. „Im Gegenzug bringen dazu die Sana Kliniken AG in die VGE Kapital ein. Folglich ändern sich die genannten Beteiligungsverhältnisse an der VGE nicht“, erklärte der Kreissprecher. Die Höhe ergebe sich aus dem von einem unabhängigen Gutachter ermittelten Unternehmenswert für die LMK. „Außerdem wird vorgeschlagen, den Landrat damit zu beauftragen, weitere Verträge und Vereinbarungen, wie eine Gesellschaftervereinbarung oder den notariellen Einbringungsvertrag, abzuschließen“, kündigte Kaiser an. Der zuständige Ausschuss beziehungsweise der Kreistag sei ständig über den Verfahrensstand zu informieren.

„Wenn der Kreistag den Vorschlag mitträgt, gehen die Gespräche weiter und die Gesellschaftsverträge müssen angepasst werden“, erklärte Landrat Damm. Im kommenden Kreistag im Dezember sollen diese entsprechend eingebracht werden, gibt er den Zeitplan vor. Außerdem müssten die Gesellschafter und Aufsichtsräte zahlreiche Entscheidungen für die LMK treffen. Dazu gehören unter anderem die Sanierungsfinanzierung, die Betriebsführung und die medizinische Ausrichtung. „Wenn alles nach dem Zeitplan klappt und wir weiter konstruktiv mit allen Partnern arbeiten, hoffe ich, dass wir Ende des Jahres die letzten Beschlüsse im Kreistag treffen können“, so Landrat Damm.

Dr. Jens Schick, Vorstand der Sana Kliniken AG, ergänzte: „Aufgrund der zielgerichteten Gespräche mit dem Landkreis gehen auch wir davon aus, die Verhandlungen erfolgreich abschließen zu können. Wir sind uns der Verantwortung in Bezug auf die sich anschließende Sanierung der LMK bewusst. Die bisherige gute Zusammenarbeit im Rahmen der VGE stimmt uns optimistisch, dass wir das gemeinsame Ziel der langfristigen Zukunftssicherung der LMK im gemeinsamen Medizinischen Versorgungsnetzwerk Mittelsachsen erreichen können. Wir sind bereit dafür.“

Zwei Millionen Euro Verlust in 2015

Seit fast einem Jahr steht die angeschlagene LMK im Fokus. Maßgeblich zur wirtschaftlich schwierigen Situation hatte die Klinik in Rochlitz beigetragen. Unter dem Strich hatte die LMK im vergangenen Jahr ein Minus von zwei Millionen Euro zu Buche stehen, davon machten 1,7 Millionen Euro der Standort Rochlitz aus. Zum 18. Dezember 2015 wurde der stationäre Betrieb beendet. Ein weiterer Grund war auch Personalmangel. (sol)

