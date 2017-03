Lösung für alle Schlaglöcher Trotz baldiger Sanierung werden die Krater in der Gartenstraße entschärft. Unbekannte hatte dort schon Bäume gepflanzt.

Die tiefen Schlaglöcher entlang der Gartenstraße in Sebnitz sollen auch im Kreuzungsbereich zur Götzingerstraße verfüllt werden. © Archiv: Steffen Unger

Auf der Gartenstraße in Sebnitz sollen nun trotz der bald startenden Komplettsanierung die schlimmsten Schlaglöcher noch einmal verfüllt werden. Das kündigte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) am Mittwochabend im Stadtrat an. Zuvor hatte die Verwaltung bekannt gegeben, dass die Frostschäden auf dem vorderen Abschnitt der Straße noch diese Woche behoben werden, auf dem mittleren Abschnitt würde jedoch nichts mehr unternommen, weil dort am 18. April die lange geplante Komplettsanierung beginnt.

Unbekannte hatte am vergangenen Freitagabend vier Bäumchen in Pflanztöpfen in die Löcher gestellt, offenbar um auf die Schäden aufmerksam zu machen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, weil die 60 Zentimeter großen Bäume, die im Dunkeln mitten auf der Fahrbahn standen, eine Gefahr darstellten.

In der Sebnitzer Ratssitzung hat Stadtrat Ekkehard Schneider (CDU) darum gebeten, die Löcher trotz des nahenden Baubeginns zu verfüllen, da sie auch während der Bauzeit für Radfahrer und Fußgänger gefährlich seien. OB Mike Ruckh wies darauf hin, dass unter Vollsperrung gebaut wird, welche dann für alle Verkehrsteilnehmer gelte. Trotzdem sollen jetzt zumindest die tiefsten Löcher noch entschärft werden. Der mittlere Abschnitt der Gartenstraße inklusive der Kreuzung zur Götzingerstraße wird bis zum Herbst grundhaft erneuert. Als dritter und letzter Teil folgt voraussichtlich 2018 der Abschnitt von dort bis zur Staatsstraße. Die jetzt spitzwinklige Einmündung soll dann ebenfalls neu gestaltet werden, damit auch Busse dort um die Kurve kommen. Der stadteinwärtige Teil im Bereich des Lidl-Marktes wurde bereits 2016 fertiggestellt.

