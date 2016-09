Lösung beim Trinkwasser kommt erst 2017 Die Preise in der Region werden steigen. Das gilt inzwischen als sicher. Wie hoch, ist allerdings immer noch offen.

Am Springbrunnen vor dem Weißwasseraner Wasserturm sprudelt Wasser aus dem Werk in Schwarze Pumpe. Die ganze Region bezieht von dort Trinkwasser. Künftig soll es aus dem Bärwalder See kommen. © Joachim Rehle

Weißwasser. Die Pläne zur Neustrukturierung der Trinkwasserversorgung für rund 35 000 Verbraucher von Spreetal über Weißwasser bis Boxberg enthalten weiter viele Unbekannte. Das wurde am Mittwoch bei einer Anhörung des Petitionsausschusses des Sächsischen Landtags in Bad Muskau deutlich. Wenn von der Tagung hinter verschlossenen Türen überhaupt klare Botschaften ausgingen, dann diese: Eine Lösung der offenen Fragen ist vor September 2017 nicht zu erwarten. Außerdem müssen sich die Verbraucher auf eine Erhöhung der Trinkwasserpreise um fünf Cent pro Kubikmeter einstellen. Galt die Preissteigerung bisher als mögliches Szenario, verdichten sich nun die Anzeichen dafür, dass die Erhöhung tatsächlich kommt. Laut Aussagen von Petra Brünner, Geschäftsführerin der Stadtwerke Weißwasser (SWW), wären steigende Preise wegen der anstehenden Instandhaltungsarbeiten ohnehin nicht vermeidbar gewesen, erklärte Jörg Lübben, der sich im Anschluss an die Zusammenkunft gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Kathrin Kagelmann (Die Linke) den Fragen der Presse stellte.

Der Weißwasseraner Jörg Lübben, beim Tierpark und beim Feuerwehrförderverein ehrenamtlich engagiert, war Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung. Er hatte im April 2015 eine Petition mit mehr als 3 600 Unterschriften an den Sächsischen Landtag gerichtet, mit dem Ziel, die Versorgung der Weißwasseraner Region mit qualitativ hochwertigem und bezahlbarem Trinkwasser auch für die Zukunft zu sichern. Die Anhörung in Bad Muskau ist Teil des Verfahrens. Wann es abgeschlossen wird, ist indes offen. Im Grunde mache ein Abschluss erst dann Sinn, wenn feststehe, woher das Trinkwasser künftig kommt und wie viel die Verbraucher dafür bezahlen müssen, sagte Kathrin Kagelmann, die als Berichterstatterin für den Petitionsausschuss am Mittwoch dabei war.

Trinkwasser aus den Tiefen des Sees

Als wahrscheinlich gilt seit einigen Monaten eine bis dato kaum beziehungsweise nicht in Betracht gezogene Alternative. Danach soll das Trinkwasser südöstlich des Boxberger Strands am Bärwalder See gewonnen werden. 10 Prozent des Bedarfs sollen aus Grundwasser gedeckt werden, der weitaus größere Anteil würde aus Uferfiltrat aus den unteren Wasserschichten des Bärwalder Sees bestehen. Das Szenario geht auf ein Gutachten des Dresdner Grundwasser-Consulting-Instituts zurück, und liegt erst seit wenigen Wochen vor.

Das Gutachten von Professor Ludwig Luckner ist nur ein erster Schritt hin zu einer wirklich praktikablen Lösung. Es lässt viele Fragen offen. Wo werden die erforderlichen Tiefbrunnen gebohrt? Wie wird das Tiefenwasser aus dem Bärwalder See gefördert? Welche Investitionen sind erforderlich und welche Auswirkungen hat das auf die Gestaltung des Trinkwasserpreises? Unabhängig davon ist die Erhöhung um fünf Cent unumgänglich. Ursache ist der Neubau einer Wasserleitung von Boxberg nach Weißwasser. Sie muss auf alle Fälle gebaut werden, egal wie die Lösung am Ende aussieht. Die Kosten liegen bei 8,6 Millionen Euro. Fünf Millionen hat Tagebaubetreiber Vattenfall bereits überwiesen. Für die restliche Summe muss der zuständige Trinkwasserzweckverband Mittlere Neiße-Schöps einen Kredit aufnehmen. Die Kosten legt der Verband auf die Verbraucher um. Die europaweite Ausschreibung des Bauvorhabens ist inzwischen abgeschlossen. 2017 soll mit dem Bau der Leitung begonnen werden.

Freistaat zögert weiter beim Geld

Die Ursache für die neue Trinkwasserversorgung liegt letztlich bei den Tagebauen. Durch die Trockenlegung wurde der Region über Jahre das Wasser abgegraben, das verleibende durch Sulfat verunreinigt. Bis dato kommt das Trinkwasser für die Region aus dem Wasserwerk Schwarze Pumpe. Dort wird das Rohwasser – es bildet die Grundlage für die Herstellung von Trinkwasser – immer schlechter. Ursprünglich sollte das Werk 2018 außer Betrieb gehen. Die Frist wurde inzwischen verlängert. Aber für die Zeit nach 2020 muss eine tragfähige und bezahlbare Alternative her.

Ob sie mit der Wasserfassung am Bärwalder See tatsächlich gefunden ist, müssen nun hydrologische Gutachten nachweisen. Bis September 2017 wollen sich der Freistaat, der Regionale Planungsverband, die LMBV und der Landkreis Görlitz Zeit damit lassen – um nur einige der Institutionen zu nennen, die in Bad Muskau dabei waren. Wer sich an den Kosten beteiligt, ist immer noch offen. Klare Zusagen gibt es weder vom Freistaat noch von der LMBV. Als sicher gilt, dass die Kosten unter den geschätzt knapp 17 Millionen Euro bleiben, die für eine Leitung aus Sdier fällig geworden wären. Diese Variante dürfte nun endgültig vom Tisch sein.

Jörg Lübben ist mit diesen Aussagen nicht vollkommen zufrieden. Aber er ist vor allem erleichtert, dass er auch über 2018 hinaus seinen Wasserhahn aufdrehen kann und nicht damit rechnen muss, das dann nur heiße Luft kommt.

