Lößnitzgrundbahn rollt wieder Die Sperrpause war notwendig, um eine neue Weiche einzubauen und das Dach des Lokschuppens zu sanieren.

Die Lößnitzgrundbahn rollt wieder planmäßig von Radebeul-Ost über Moritzburg nach Radeburg. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Ab diesem Donnerstag rollt die Lößnitzgrundbahn wieder planmäßig von Radebeul-Ost über Moritzburg nach Radeburg. Wie die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) weiter informiert, wurden während der Sperrpause vom 1. bis zum 16. November eine neue Weiche im Bahnhof Radebeul eingebaut und das Dach des Lokschuppens saniert. Entlang der Strecke erfolgte zudem ein intensiver Vegetationsrückschnitt. Auch die Dampflokomotiven seien instand gesetzt und gewartet worden, um wieder für den Zugbetrieb gerüstet zu sein. Während der Streckensperrung verkehrte Ersatzverkehr mit Bussen.

Seit Monatsbeginn gelten auf der dampfbetriebenen Schmalspurbahn auch etwas höhere Preise. Eine einfache Fahrt von Radebeul-Ost nach Moritzburg kostet mit dem neuen Tarif dann 7 Euro, also 30 Cent mehr als bisher.

In umliegenden Kindergärten bereiten sich die Kinder derweil schon wieder auf das Basteln von Weihnachtsschmuck vor. Denn ab der nächsten Woche sollen die Wagen des Lößnitzdackels damit verziert werden. Nächster Veranstaltungshöhepunkt sind die Nikolausfahrten am 4. Dezember mit dem Traditionsbahn Radebeul e. V. und am 11. Dezember SDG. (SZ)

