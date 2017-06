Löschwasserzisterne ist am Netz In Oelsa steht jetzt für Feuerwehreinsätze mehr Wasser zur Verfügung.

Löschwasserzisternen werden immer beliebter. © André Braun

Die neue Löschwasserzisterne im Rabenauer Ortsteil Oelsa ist in Betrieb genommen. Darüber informierte der Rabenauer Bürgermeister. „Die Befüllung erfolgte mit Unterstützung der Feuerwehren aus Kreischa und Freital, die Dichtheitsprobe ist erledigt“, teilte Thomas Paul (CDU) mit. Das unterirdische Reservoir wurde an der Seifersdorfer Straße/Abzweig Götzenbusch in Oelsa angelegt. Die Kosten für die Baumaßnahme betrugen rund 65 000 Euro. Die Stadt Rabenau hat für den Bau 23 000 Euro Fördermittel bekommen. Damit stehen auf der Anhöhe, wo es keine größeren natürlichen Quellen gibt, im Ernstfall 50 Kubikmeter zur Verfügung.

Die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, so zum Beispiel auch in Wilsdruffer Ortsteilen, setzen zunehmend auf Zisternen. Im Gegensatz zu Löschteichen sind die Betonbehälter wartungsarm und können so gut wie nicht verunreinigen. (hey)

