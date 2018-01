Löschwasser macht Autobahn glatt

Weißenberg. Mit dem Hubschrauber ist Sonntagnachmittag ein verletzter Zwölfjähriger ins Krankenhaus geflogen worden. Der Junge war in Nechern mit einem Fahrrad aus einer Ausfahrt in der Kotitzer Straße gekommen. Dabei ist er mit einem von einer 60-Jährigen gefahrenen Opel Vectra kollidiert. Der Unfalldienst der Polizeidirektion Görlitz befasst sich mit dem Hergang und den weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen.

Kollision nach Wildunfall

Doberschau-Gaußig. Ein Auffahrunfall hat sich am Montagmorgen auf der Bautzener Straße in Neu-Diehmen ereignet. Dem vorangegangen ist die Kollision eines 3er-BMW mit einem Wildschwein. Der 54-jährigen Fahrerin war das Tier in der Dunkelheit vors Fahrzeug gelaufen. Dem Zusammenstoß an der Fahrzeugfront folgte sogleich einer am Heck. Denn der 56-jährige Fahrer des folgenden Audi Q erkannte den Unfall vor sich zu spät und fuhr auf den BMW. Die BMW-Fahrerin musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beim Auffahrunfall beträgt 4.000 Euro, hinzu kommen 2.000 Euro durch den Wildunfall.