Löschwasser für die Feuerwehr Die Freiwillige Feuerwehr in Oberbärenburg braucht genügend Wasserreserven.

Oberbärenburg. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr in Oberbärenburg im vergangenen Jahr ein neues Gerätehaus am Ortseingang für rund 400 000 Euro beziehen konnte, brauchen die Brandlöscher jetzt noch genügend Wasserreserven. Denn in dem Altenberger Ortsteil gibt es auch mehrere große Hotels, sodass für den Ernstfall vorgesorgt werden muss. Deshalb soll in Oberbärenburg jetzt eine Zisterne gebaut werden. Die Stadtverwaltung hatte dafür Fördermittel beantragt. Inzwischen liegt der Zuwendungsbescheid vor.

Der Altenberger Stadtrat hatte auf seiner jüngsten Sitzung die ersten Leistungen für das Projekt beauftragt. Auf die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten hatten sich insgesamt sieben Firmen gemeldet und ihre Angebote abgegeben. Am Ende erhielt die Firma E.A.D. Maik Böhme aus dem Dippoldiswalder Ortsteil Obercarsdorf den Zuschlag für rund 40 500 Euro. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 79 000 Euro. Davon steuert 37 000 Euro der Freistaat bei. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf 42 000 Euro. (SZ/ks)

