Löschteich lässt Wasser In Waitzdorf muss der Teich saniert werden. Es ist gar nicht so einfach, dafür eine Firma zu finden.

Vor zehn Jahren wurde der Teich saniert. Jetzt stellen sich altersbedingte Mängel ein. © Zschiedrich

Hohnstein. Der Feuerlöschteich in Waitzdorf soll saniert werden. Allerdings ist es der Stadt Hohnstein nicht gelungen, eine Baufirma speziell für diese Arbeiten zu finden. Jetzt soll ein neuer Anlauf genommen werden. Laut Bauamt möchte die Stadt die Sanierung des Löschteiches in Waitzdorf, dort ist vor allem die Teichfolie verwittert, nun im Paket mit noch weiteren Teicharbeiten in anderen Ortsteilen vergeben. Derzeit werden dafür infrage kommende Firmen gesucht. (SZ/aw)

