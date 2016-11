Löschen leicht gemacht

Für knapp 17 200 Euro wird die Firma EMRAgis Solutions Dresden den neuen Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Klipphausen erstellen, das beschloss der Gemeinderat.

Der Plan legt fest, welche Qualität die Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr in der Gemeinde haben muss, also in welcher Zeit und mit wie viel Mannschaft und Gerät die Feuerwehr am Schadensort eintreffen soll. Hintergrund ist, dass durch den Zusammenschluss der Gemeinden Triebischtal und Klipphausen deren Brandschutzbedarfspläne überholt sind und in einen einheitlichen und aktuellen überführt werden müssen.

Die Gemeindewehrleitung und die Verwaltung hatten sich im Vorfeld mit der Firma EMRAgis Solutions besprochen. Im Ergebnis wurde die Dresdner Firma nun ausgewählt. (SZ/ul)

zur Startseite