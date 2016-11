Löscheinsatz am Schulinternat Sirenengeheul alarmierte am Donnerstagabend die Feuerwehren von Königswartha. Zum Glück nur eine Übung.

Am Donnerstagabend gab es am Internat der Fischereischule in Königswartha eine Feuerwehrübung. © Jens Kaczmarek

Königswartha. Sirenenalarm schreckte am Donnerstagabend die Einwohner von Königswartha und Umgebung auf. Die Feuerwehren eilten zum Internat der Fischereischule an Gutsstraße. Dort trat dichter Rauch aus dem Gebäude. Sofort legten die Kameraden schweren Atemschutz an und suchten im Gebäude nach vermissten Personen. Als sie in einem Raum neben einer Verletzten eine Nebelmaschine sahen, merkten alle schnell, dass es sich hier um eine Übung der Königswarthaer Gemeindewehr handelte.

Insgesamt waren rund 30 Kameraden der Wehren aus Königswartha, Jonsdorf und Wartha im Einsatz. Gemeindewehrleiter Tino Zumpe zeigte sich nach Abschluss der Übung mit dem Ergebnis zufrieden. (szo)

