Lösch-Barkas geht in den Ruhestand Gute Nachrichten für die Stannewischer Wehr. Auf der Jahreshauptversammlung fallen aber auch kritische Töne.

Der Schriftzug „Feuerwehr“ steht auf einem Löschfahrzeug. © SZ/Uwe Soeder

Der Ausbildungs- und Dienstplan für die Freiwillige Feuerwehr Stannewisch, den der Wehrleiter Dietmar Hartwig am Freitagabend vorträgt, endet diesmal bereits Anfang Juli. Doch was geschieht in den darauffolgenden Monaten? Leben die Kameraden dann die Hände in den Schoß? Die Antwort auf diese Frage verbirgt sich in einer Nachricht, auf welche die Stannewischer Feuerwehrleute schon seit langer Zeit gewartet haben. Voraussichtlich im Juli schlägt für ihren Barkas, Baujahr 1967, die Stunde des Abschieds aus dem aktiven Dienst als Einsatzfahrzeug. Stadtwehrleiter Steffen Block überbringt den Anwesenden die gute Nachricht, das Fahrgestell ihres künftigen Einsatzfahrzeuges steht in der Firma Brandschutztechnik Görlitz bereit für den Einbau der Spezialeinrichtung. „Wie mir der Betriebsleiter versicherte verlaufen die Arbeiten im vorgegebenen Zeitplan und so können wir das Fahrzeug voraussichtlich im Rahmen des Sächsischen Familientages am 10. Juli in Niesky an die Wehr übergeben“, führt Steffen Block aus. Im neuen fahrbaren Untersatz vom Typ MAN finden sechs Kameraden Platz. Zur Ausrüstung gehören neben der TS 8 unter anderem auch ein Stromaggregat, ein Lichtmast sowie 750 Liter Wasser.

Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stannewisch verbessern sich mit der Übernahme des neuen Fahrzeuges die Einsatzbedingungen ganz wesentlich. Davon werden zukünftig auch die benachbarten Wehren, insbesondere die in Rietschen, ganz ordentlich profitieren. Gemäß der neuen Ausrückeordnung werden die Stannewischer vermehrt zu Einsätzen gerufen werden, wenn die Brandmeldeeinrichtung anspricht oder wenn es technische Hilfe nach einem Unfall zu leisten gilt.

Dietmar Hartstein informiert die Versammlung im weiteren auch darüber, das zwei Anträge für die Aufnahme in die Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Stannewisch vorliegen. Bei all diesen guten Nachrichten für die weitere Entwicklung der Wehr im kleinen Heideort fallen auch einige sehr kritische Töne. So merken sowohl der Wehrleiter als auch sein Stellvertreter Gerhard Woite an, dass die Kameraden ihrer Meinung nach ungenügend in die Bauplanung sowie den Bauablauf einbezogen wurden. Als Beispiel dafür führt Gerhard Woite die Ausstattung des Gerätehauses mit einem Rolltor statt dem geplanten Sektionaltor an. „Uns ärgern die notwendigen Nachbesserungen, die beispielsweise beim Einbau einer Absaugung für die Abgase des Einsatzfahrzeuges erforderlich sind. Das hätte vermieden werden können“, sagt der Wehrleiter.

zur Startseite