Lösbare Aufgaben für die Kreisteams Die Handballer aus der Region treten beim Landespokal an.

Handball. Die Auslosung der Viertelfinal-Begegnungen um den sächsischen Landespokal fand kürzlich in Leipzig statt. Im Topf befanden sich bei den Männern mit dem Radeberger SV und der SG HVO Cunewalde/Sohland noch zwei Kreisvertreter. Eine besonders brisante Partie entstand dabei zwischen den Verbandsliga-Spitzenreitern LVB Leipzig II und den RSV-Männern. Sie wurde als einzige bereits auf den 18. Februar um 13.30 Uhr angesetzt. Die anderen drei Spiele sollen am 17. Februar über die Bühne gehen. Eine exakte Zeit steht derzeit aber noch nicht fest. Verbandsligist HSV Weinböhla erwartet dann den Sachsenligisten Cunewalde/Sohland. Bei einem Sieg hat die SG HVO die seltene Chance, vielleicht sogar den Pokal zu holen. Denn in der Partie zwischen der HSG Neudorf/Döbeln und dem EHV Aue II treffen zwei Rivalen aus der Sachsenliga aufeinander – und einer wird sicher ausscheiden. Im Halbfinale könnte es dann zu einem Kreisderby zwischen Radeberg und Cunewalde kommen. Im Finale standen diese beiden Männerteams noch nie. In der letzten Saison scheiterte der HVO allerdings erst im Halbfinale gegen den HC Elbflorenz II mit 31:35. Bei den Frauen gewann 2016/17 der Radeberger SV den Sachsenpokal. (en)

