Lösbare Aufgabe für Rödertalbienen

Stefanie Hummel vom HC Rödertal beim Torwurf. Beim Turnier jüngst in Markranstädt wurden die Rödertalbienen Zweite. © Christian Skomudek

Handball, DHB-Pokal Frauen. Nach über drei Monaten Handballabstinenz starten die Rödertalbienen am Sonntag im Pokal des Deutschen Handballbundes (DHB) in die neue Saison. Dabei kommt es im thüringischen Bad Langensalza zum Duell mit der Bundesligareserve des Thüringer HC. Anwurf der Partie in der Salzahalle ist um 15 Uhr. Die Vorbereitung des HCR auf den Saisonstart verlief ungünstig. So sind erst sechs Wochen vergangen, seitdem der neue Chefcoach Karsten Knöfler – nach einem ereignisreichen Sommer – erstmals seinen kompletten Kader zur Verfügung hatte.

Doch nun plagen den Trainer Personalprobleme. So werden neben den langzeitverletzten Grete Neustadt und Sandra Szary auch Jurgita Markeviciute und Egle Alesiunaite definitiv ausfallen, während der Einsatz von Michelle Urbicht noch fraglich ist. „Ein Spaziergang wird das auf keinen Fall“, warnt Präsident Andreas Zschiedrich. „Da haben wir noch leidvolle Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr, als der HC Rödertal bei Drittligaaufsteiger SC Markranstädt in der ersten Pokalrunde scheiterte. Diesmal ist das Erreichen der zweiten Runde Pflicht.“ Und Chefcoach Karsten Knöfler ergänzt: „Natürlich sind wir der Favorit und jeder erwartet von uns einen klaren Sieg. Trotzdem müssen wir konzentriert zu Werke gehen. Unterschätzen dürfen wir den Gegner auf keinen Fall.“ (SZ)

