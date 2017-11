Löffelmenüs und Tapasgenuss Im Restaurant Cantina in Striesen gibt eine TV-Köchin ihr Wissen weiter. Doch es gibt auch ein Personalproblem.

Wer sich bei einem festlichen Menü partout nicht merken kann, welches Besteck zu welchem Gang gehört und wie man es korrekt benutzt, ist bei Verena Leister genau richtig. Denn bei ihr werden die Gerichte ganz einfach auf einem einzigen Löffel serviert. Bekannt ist die junge Frau vielen bereits aus den Fernsehsendungen The Taste oder Küchenschlacht. Seit Kurzem gibt sie nun ihr Können in der Cantina-Kochschule auf der Wittenberger Straße 76 weiter. Die hatte im Sommer eröffnet und ist bei den Dresdnern bekannt und beliebt. Freie Plätze gibt es erst wieder 2018. Dann ist auch Sebastian Probst mit von der Partie. Momentan kocht der Schwabe noch in der Rosenschänke in Kreischa, wo er bereits zweimal zu den Gewinnern der Kochsternstunden zählte. Neben den Kursen finden in der Striesener Cantina und im dazugehörigen Kochstudio Veranstaltungen statt, bei denen sich die Profis über die Schulter schauen lassen – wie der Tapas-Club und die Weinsprechstunde.

Der normale Restaurant-Betrieb mit Mittagsgerichten, Kuchen und Tapas läuft seit einigen Wochen allerdings etwas ausgebremst. Momentan bleibt das Lokal am Sonntag und Montag geschlossen. An den anderen Tagen fällt das Frühstück weg, und der Betrieb startet erst um 11.30 Uhr. „In der Tat hängen unsere Öffnungszeiten mit dem Mangel an Personal zusammen“, sagt Cantina-Chef Herbert Schmidt. Mit diesem Problem haben derzeit Gastronomen in ganz Dresden zu kämpfen. Um den Mitarbeitern ihre freien Tage zu ermöglichen, gelten in der Cantina seit Anfang Oktober die verkürzten Öffnungszeiten. Schmidt hofft, dass sich bald Verstärkung findet und er wieder länger öffnen kann. Der Gastronom ist froh, dass ihm seine Gäste trotzdem die Treue halten. An den Abenden sollte man deshalb immer reservieren. Die Kochkurse mit Verena Leister und Sebastian Probst und alle weiteren Veranstaltungen stehen im Internet. (sot)

