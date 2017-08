Löchrige Straße erhält neue Decke Ein Teil der alten Rennstrecke wird ausgebessert. Die Trasse wird aber auch schmaler.

Am kommenden Montag, 21. August, beginnt im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr die Fahrbahnerneuerung auf der S 163, der sogenannten Rennstrecke. Hinter der Kreuzung an der Hocksteinschänke beginnt der knapp drei Kilometer lange Bauabschnitt. Darüber informiert Pressesprecherin Isabel Siebert. Gebaut wird bis vor den Abzweig Heeselicht/Stürza. Geplant sind die Instandsetzung der Asphaltschicht und der Rückbau auf die für eine Staatsstraße angemessene Breite von sieben Metern, sagt Isabell Siebert. Entwässerungsanlagen werden mit angepasst und instand gesetzt. Bereits sanierte Abschnitte werden ausgelassen.

Es wird unter halbseitiger Sperrung der in kurzen Abschnitten gebaut. In einem Abschnitt wird wegen der geringen Breite der neue Asphalt unter Vollsperrung eingebaut. Dafür wird es an einem Wochenende eine Umleitung über Stürza, Dobra und Lohmen geben, kündigt die Pressesprecherin an. Diese Vollsperrung ist für das Wochenende vom 21. und 22. Oktober vorgesehen. Bis Ende November 2017 werden die Arbeiten abgeschlossen. Die Kosten für die Straßenbaumaßnahme belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro. Sie werden vom Freistaat Sachsen mit Steuermitteln finanziert. Das Landesamt bittet die Betroffenen um Verständnis für die Behinderungen während der Bauzeit.

Die Staatsstraße hatte bislang eine Breite von etwa zehn Metern, bedingt durch ihre einstige Funktion auch als Rennstrecke. Die jetzige Verringerung der Breite sorgte für Diskussionen. Anwohner hatten beispielsweise einen Radweg durch eine einfache Abgrenzung gefordert. An einer Staatsstraße ist eine solche Abgrenzung aber nicht realisierbar, da es für Radfahrer ohnehin viel zu gefährlich sei, entgegnen Verkehrsexperten. (SZ/aw)

