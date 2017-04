Löcher verschwinden Bereits 384 Tonnen Heißmischgut wurden bisher gebraucht. Manche Straßen bekommen eine neue Decke.

Die B 169 auf Höhe des Gewerbegebietes Mockritz hat durch den Winter stark gelitten. Die Straßenmeistereien verfüllen derzeit die schlimmsten Löcher mit Heißmischgut.



Dass der diesjährige Winter mehr Schäden hinterlassen wird, als in den Vorjahren, das stand schon zu Beginn des Jahres fest. Jetzt sind die Begutachtungen abgeschlossen. Die tiefsten Löcher haben die Mitarbeiter der Straßenmeistereien in den vergangenen Wochen bereits geflickt. Rund 384 Tonnen Heißmischgut sind bislang verbraucht worden. Knapp 142 000 Euro hat das bislang gekostet. Beim Verfüllen der Löcher, die durch die zahlreichen Wechsel von Frost und Tau entstanden sind, bekommen die Straßenmeistereien Döbeln und Hainichen Unterstützung von Fremdfirmen. „Das können wir nicht alles allein abarbeiten“, so Dirk Schlimper, der Referatsleiter für Kreisstraßenbau und Straßenbetriebsdienst am Landratsamt Mittelsachsen.

Beim Stopfen der Löcher wird es nicht bleiben. Zurzeit stimmen sich die Meistereien mit dem Referat und den Straßenmeistereien darüber ab, wo großflächigere Sanierungen im Bereich der Kreisstraßen vorgenommen werden. Geplant ist das zum Beispiel bereits für die Straße zwischen Paudritzsch und Leisnig. Zwei verschiedene Methoden sind dabei möglich: Decke abfräsen und neuen Asphalt aufbringen oder eine Oberflächenbehandlung mit Splitt. „Dies ist aber nur bei guter und stabiler Witterung möglich“, so Kreissprecher André Kaiser.

Bezüglich der Bundes- und Staatsstraßen laufen derzeit noch Abstimmungen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Der Kreis darf Sanierungen nur auf einer Fahrbahnseite auf einer Länge von maximal 200 Meter durchführen. Alle anderen Aufgaben muss das Lasuv als zuständiges Amt selbst übernehmen.

Finanziert werden die Beseitigungen der Winterschäden aus dem Topf für die allgemeine Straßenunterhaltung. Was bislang fehlt, ist ein Winterschadensprogramm, aus dem heraus der Kreis Geld schöpfen kann. Landrat Matthias Damm (CDU) hofft, dass ein solches kommt. Aber: „Voraussetzung dafür ist, dass das Kabinett in Dresden beschließt, dass es einen harten Winter gegeben hat. Das ist bislang nicht erfolgt.“

Neben der Beseitigung der Winterschäden hat der Landkreis auch in diesem Jahr ein umfangreiches Bauprogramm aufgestellt. Über die Richtlinie für den kommunalen Straßenbau bekommt Mittelsachsen Geld vom Freistaat für die Straßen, zum einen für den grundhaften Ausbau, zum anderen für Instandsetzungen. Mit knapp 1,8 Millionen Euro fördert Sachsen dabei Fahrbahnerneuerungen und Deckensanierungen. Der Eigenanteil des Kreises beträgt rund 200 000 Euro. „Ein finaler Bescheid liegt aber noch nicht vor“, so André Kaiser. Investiert werden soll unter anderem in die K 7532 zwischen Waldheim und Reinsdorf sowie die K 7543, die durch Marschwitz führt. Wann genau an den Straßen gebaut wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Abhängig ist das unter anderem von anderen Baumaßnahmen sowie der einzurichtenden Umleitung.

Zu den Straßen, die grundhaft ausgebaut werden müssen, gehört die K 7547 in Kiebitz. Deren Ausbau war bereits für 2016 geplant, wurde aber verschoben. „Wir möchten im Juli beginnen. Ein entsprechender Fördermittelantrag ist gestellt“, so Dirk Schlimper. Die Straße wird für 1,3 Millionen Euro auf einer Länge von 700 Metern ausgebaut. Geplantes Bauende ist Oktober 2018. Bereits begonnen hat der Bau der Straße in Kriebstein zwischen dem Großparkplatz Talsperre und der Burg.

Hinzu kommen die Vorhaben, die noch aus dem Hochwasser 2013 geblieben sind. Einige davon, wie der Ersatzneubau einer Brücke in Marbach, werden in diesem Jahr abgeschlossen. Andere, wie der Ersatzneubau der Brücke an der K 7597 in Gleisberg werden in diesem Jahr begonnen. Bauende in Gleisberg ist voraussichtlich Dezember 2017. Für einige Vorhaben, wie die Sanierung der Muldenbrücke an der K 7530 in Technitz, steht noch keine Bauzeit fest. „Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung können wir auch noch im Laufe des Jahres 2018 durchführen“, sagte Dirk Schlimper.

