Löcher im Asphalt Gleich an drei Stellen ist die Asphaltdecke in einer Straße in Röderaue eingebrochen – nicht nur wenige Zentimeter tief.

Straßeneinbrüche in Pulsen - und was nun? © Eric Weser

Die Lange Straße in Pulsen ist ein echter Problemfall: An gleich drei Stellen zwischen dem Feuerwehrgerätehaus und der Einmündung in den Ulmenweg ist die Asphaltdecke eingebrochen. Die Löcher messen bis zu 70 Zentimeter Durchmesser und sind teilweise ebenso tief. Im größten Loch hat sogar eine Warnbake samt Fuß Platz. Hoffnung auf eine baldige Reparatur macht Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU) allerdings nicht. „Dieses Jahr wird es nichts mehr“, sagte er im Gemeinderat auf Nachfrage von Waltraud Müller (Die Linke). (SZ)

zur Startseite