Löbtauer Kraftwerk fit für den Winter Spezialisten haben eine Turbine besonders überprüft. Jetzt kann die Technik den Dresdnern wieder kräftig einheizen.

Das Heizkraftwerk Nossener Brücke ist wieder voll in Betrieb. © dpa

Das Heizkraftwerk Nossener Brücke ist jetzt wieder voll in Betrieb. Seit der vergangenen Woche arbeitet auch die dritte Gasturbine, teilt Kraftwerkschef Axel Pechstein mit. Bei den derzeitigen Temperaturen ist allerdings noch nicht die volle Leistung nötig, die bei 480 Megawatt (MW) liegt. In diesem Monat war der Spitzenwert 290 MW. Allerdings waren die Temperaturen noch nicht zu niedrig. Bei Werten um den Gefrierpunkt erreichen die Löbtauer Turbinen ihre volle Leistung. Sinkt das Thermometer weiter, kommt die zusätzlich nötige Fernwärme aus den anderen Drewag-Kraftwerken. Immerhin haben alle Anlagen eine Spitzenleistung von 812 MW, erläutert Pechstein.

Im Sommerhalbjahr hatten die 62 Heizkraftwerker und darüber hinaus bis zu 30 Spezialisten die Anlagen überprüft. Dabei war eine Gasturbine einer Revision unterzogen worden. Fachleute haben die Gehäuse geöffnet, die Welle ausgebaut und verschlissene Teile wie Turbinenschaufeln gewechselt. So eine umfassende Überprüfung ist nur alle vier Jahre nötig, erklärt Pechstein. In dem Zuge wurde auch die Leittechnik zur Steuerung und Überwachung an dieser Anlage gewechselt. Das geschieht bis 2019 schrittweise im gesamten Kraftwerk.

Die Funktion der beiden anderen Gasturbinen wurde bei der jährlichen Inspektion überprüft. Anfang Oktober konnten die Arbeiten an der letzten dieser gewaltigen Maschinen abgeschlossen werden. Sie funktionieren nach dem hocheffizienten System der Kraft-Wärme-Kopplung. Dabei können bis 90 Prozent der Energie ausgenutzt werden. In der Gasturbine wird über einen Generator Strom erzeugt. Die Abgase werden dafür eingesetzt, um das Wasser fürs Dresdner Fernwärmenetz zu erhitzen.

Das Löbtauer Heizkraftwerk arbeitet seit über 20 Jahren zuverlässig. Damit das auch in den nächsten 20 Jahren so bleibt, werden die insgesamt vier Gasturbinen nach 100 000 Betriebsstunden in den Berliner Siemens-Werken für jeweils zehn Millionen Euro generalüberholt. Da eine Maschine als Reserve bereitsteht, ist dies möglich. Von 2010 bis 2013 ist das bei den ersten drei Turbinen geschehen. Sie sind dabei komplett zerlegt worden. Im nächsten Jahr kommt die letzte Turbine an die Reihe. Im Mai wird sie auf einem Tieflader nach Berlin rollen. (SZ/phi)

