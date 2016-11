Löbaus Weihnachtsbaum steht Die Blaufichte steht seit heute auf dem Altmarkt – ohne Zwischenfälle. Voriges Jahr war das noch anders.

Das ist Löbaus Weihnachtsbaum für dieses Jahr.

Ein Lkw hat die Blaufichte am Vormittag zum Altmarkt gebracht.

Anschließend brachte ihn ein Kran in die richtige Position.

Im Vorjahr hat erst der dritte Weihnachtsbaum durchgehalten.

Löbau ist bereit für die Weihnachtszeit. Still und heimlich ist am Dienstagmorgen der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Altmarkt aufgestellt worden. Wie Stadtsprecherin Eva Mentele mitteilt, handelt es sich bei dem Grün, um eine zwölf Meter hohe Blaufichte. Der Aufbau des Baums, der zuvor auf der Herwigsdorfer Straße gestanden hat, ist reibungslos verlaufen. „Alles hat wunderbar geklappt“, so Frau Mentele. Das habe vor allem daran gelegen, weil Löbaus neuer Weihnachtsbaum nicht so breit gewesen sei.

Im vergangenen Jahr hat sich das Baumstellen auf dem Altmarkt weitaus schwieriger gestaltet. Zehn Tage und drei Versuche haben Mitarbeiter vom Bauhof und Kameraden der Feuerwehr damals gebraucht, bis der Baum schließlich an seinem Platz gestanden hat: Das erste Exemplar war beim Transport kaputtgegangen und am zweiten Baum war, nachdem er bereits auf dem Altmarkt stand, die Spitze abgebrochen. Getreu dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ hat es schließlich beim nächsten Versuch geklappt.

Der diesjährige Weihnachtsbaum ist eine Spende eines Löbauers. Wenn vom 15. bis 18. Dezember der städtische Weihnachtsmarkt öffnet, steht die Blaufichte dann leuchtend im Mittelpunkt des bunten Treibens auf dem Altmarkt. (ms)

