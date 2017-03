Löbaus Schuhhändlerin kämpft gegen Funkstille Ines Hanke ist mit ihrem Schuhladen in der Innenstadt umgezogen. Die Telekommunikations-Anbieter sind aber weitaus langsamer als sie.

Bezahlen mit EC-Karte? Mal schnell telefonieren? Fehlanzeige. Ines Hanke fühlt sich in ihrem Laden in die Steinzeit versetzt, weil Probleme mit ihrem Telefon- und Internetanschluss ihren Alltag erheblich erschweren. © SZ/Anja Beutler

Noch schreit es das knallgelbe Schild mit dem roten Rahmen an der Kasse von Ines Hankes jedem entgegen: Mit moderner Technik, mit Plastegeld, geht es hier nicht weiter. Hier kann man mit der EC-Karte nichts ausrichten. Noch nicht. „Aber ich hoffe ja, dass es am 1. April endlich wieder funktioniert und das kein Scherz ist“, sagt die Inhaberin des Schuhladens an der Ecke Nicolai- und Bahnhofstraße.

Denn am 31. März soll nun endlich ein Techniker kommen, der das Strippen- und Anschluss-Chaos lichtet, in das sich der bisherige Telefonanbieter von Frau Hanke in den vergangenen Wochen verknotet hat. Ende Februar war die Händlerin aus der Inneren Zittauer Straße in den neuen Laden umgezogen, ihren Anschluss bei 1 & 1 wollte sie mitnehmen. Ihre Vorgängerin in dem Modehaus hatte mit der Telekom gearbeitet, aber das ist generell kein Problem. „Ich habe schon im Januar angemeldet, dass ich umziehe und meinen Geschäftsanschluss mitnehmen möchte“, betont sie. Kein Problem, hieß es. Ein Techniker war am 28. Februar auch da, aber funktioniert hat nach dem Besuch leider nichts. „Ich habe jeden Tag bis zu dreimal bei meinem Anbieter angerufen, aber erklären konnte sich das lange niemand“, beschreibt Ines Hanke die frustrierende Lösungssuche.

In der Zwischenzeit musste sie vor allem bei ihren Kunden um Verständnis werben: „Viele haben so viel Bargeld nicht dabei, sie mussten erst zur Bank gehen oder haben sich die Schuhe zurücklegen lassen und sind an einem anderen Tag noch einmal wiedergekommen“, sagt sie. Das hemmt natürlich spontane Käufe nach Feierabend oder in der Mittagspause. Wie viele von den Schuhen, die sie für Kunden zurückgelegt hatte, dann am Ende doch nicht abgeholt wurden, hat sie nicht gezählt.

Nicht gezählt hat die Unternehmerin auch die zusätzlichen Arbeitsstunden, die sie zu Hause vor ihrem Rechner verbracht hat, weil ja im Handel nichts mehr ohne Internet geht: „Bestellungen, Reklamationen, selbst die neue Kasse arbeitet mit einem Chip, den man regelmäßig auslesen und online speichern muss“, skizziert Frau Hanke die Dinge, die plötzlich in ihrem Alltag zu einer ungeahnten Hürde werden. Und telefonisch ist ihr Laden auch nur über ihr persönliches Handy erreichbar.

Woran die Funkstille gelegen haben soll, hat ihr Anbieter nun Ende voriger Woche herausgefunden: „Angeblich lag es daran, dass nicht Nicolaistraße als Adresse für mich gespeichert war, sondern Nicolaiplatz“, erklärt die Händlerin und zuckt ein bisschen ratlos und ungläubig mit den Schultern. Denn außerdem hatte man ihr jetzt erklärt, dass sie bei einem Umzug ohnehin einen neuen Vertrag abschließen müsste, wovon vorher keine Rede war.

Wartezeit: weitere vier Wochen. Weil sie das ihren Kunden nicht zumuten kann, ist Ines Hanke jetzt umgestiegen – auf die Telekom: „Der Monteur kommt am 31. März, am 1. April soll ich dann wirklich einen Anschluss haben“, hofft die Unternehmerin. Ihr Händler-Kollege, Optiker Heiko Neumann, zufällig im Geschäft, bewundert die Ruhe von Ines Hanke. „Ich hätte da dauerhaft schlechte Laune“, sagt er. Generell, so betont er, sei bei der Internetversorgung in Löbau noch Luft nach oben.

